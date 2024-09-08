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Hangi oyuncu kariyerinde daha az Oscar ödülü kazanmıştır?

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören ve para ödülü dağıtmakta sınır tanımayan efsane yarışma programı, yeni sezonunda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicilerle buluşuyor. Seyircileri ekran başına kilitleyen bu heyecan dolu yarışma programı, 8 Eylül Pazar akşamı yepyeni bir sezona “merhaba” dedi! İzleyiciler ise çıkan soruların cevaplarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte merak edilen soruların cevapları...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 21:42 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 22:02
Hangi oyuncu kariyerinde daha az Oscar ödülü kazanmıştır?

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Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumu ve programın ödüllü formatıyla, izleyiciler yine ekran başına geçecek ve büyük heyecana ortak oluyor. Yeni sezonda neler olacağı merakla beklenirken, yarışmaya katılacak yarışmacılar da birbirinden farklı yetenek ve stratejilerle sahneye çıkıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soruların cevapları...

HANGİ OYUNCU KARİYERİNDE DAHA AZ OSCAR ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR?

A- ROBERT DE NIRO

B- AL PACINO

C- MARLON BRANDO

D- ANTHONY HOPKINS

CEVAP: B

Robert De Niro: 2 Oscar (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - "The Godfather Part II" ve En İyi Erkek Oyuncu - "Raging Bull")

Al Pacino: 1 Oscar (En İyi Erkek Oyuncu - "Scent of a Woman")

Marlon Brando: 2 Oscar (En İyi Erkek Oyuncu - "On the Waterfront" ve "The Godfather")

Anthony Hopkins: 2 Oscar (En İyi Erkek Oyuncu - "The Silence of the Lambs" ve "The Father")

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