1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)



MALULEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ YOL İZLENMELİ?:

Burada tespitin SGK Sağlık Kurulu tarafından yapılması şart. Raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK birimlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)



ÖZEL HASTANE RAPORU GEÇERLİ SAYILIYOR MU?:

Özel hastaneden alınan raporlar geçerli sayılmıyor. Sadece SGK'nın yönlendireceği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan rapor geçerli oluyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)



HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA BULUNUYOR?:

İyileşmesi uzun, zor ya da mümkün olmayan rahatsızlıklar kapsamında rapor oranları tanımlanıyor. Malul aylığı bağlanan bazı rahatsızlıklar şöyle: Kanser, beyin tümörleri, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, retina kanamaları, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları, kol ve bacak gibi organ kaybı, kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları...

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA) KANSER HASTALARINDA MALULEN EMEKLİLİK NASIL UYGULANIYOR?:

Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkan tanınıyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor.