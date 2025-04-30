PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?

Emeklilik için en az 3600 prim günü gerekirken, sağlığı bozulanlara daha azı da yetiyor. Aylık bağlanması için yaş şartı da aranmıyor. Peki neler kapsamda? Çalışmaya devam edilebiliyor mu? İşte detayları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekli olmak için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 gün prim gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne (5 yıl) kadar iniyor. Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olması ve bunun belgelenmesi en önemli şart. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık ve toplam 1800 gün prim süresine bakılıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim yeterli sayılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki kişilere malul aylığı bağlanabiliyor. Sigortalıların maluliyeti nedeniyle işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması, Bağ-Kur'luların ise prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

EKSİK SÜRE BORÇLANMA İLE TAMAMLANABİLİR Mİ?:
1800 günlük süre doğum ya da askerlik borçlanması ile de tamamlanabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrasındaki iki yılda çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ YOL İZLENMELİ?:
Burada tespitin SGK Sağlık Kurulu tarafından yapılması şart. Raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK birimlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

ÖZEL HASTANE RAPORU GEÇERLİ SAYILIYOR MU?:
Özel hastaneden alınan raporlar geçerli sayılmıyor. Sadece SGK'nın yönlendireceği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan rapor geçerli oluyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA BULUNUYOR?:
İyileşmesi uzun, zor ya da mümkün olmayan rahatsızlıklar kapsamında rapor oranları tanımlanıyor. Malul aylığı bağlanan bazı rahatsızlıklar şöyle: Kanser, beyin tümörleri, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, retina kanamaları, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları, kol ve bacak gibi organ kaybı, kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları...

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

KANSER HASTALARINDA MALULEN EMEKLİLİK NASIL UYGULANIYOR?:
Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkan tanınıyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

Bu süre genel olarak 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlık olarak çalışma gücü kaybına bakılarak aylığın devamı konusunda karar veriliyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

HANGİ ŞEKER HASTALARI MALULEN EMEKLİ OLABİLİYOR?:
Ülkemizde şeker hastalığı olanların da erken emeklilik imkanı var. Bunun için çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

ERKEN YAŞLANANLAR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLABİLİYOR?
Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılara gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulu'nca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor.

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? (AA)

AYLIK BAĞLANANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?
Malullük aylığı bağlanan kişilerin çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesiliyor. Ayrıca kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması halinde de aylıkları son buluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde: 30 kişiye tutuklama talebi
1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?
Türk Telekom
Türkiye URUK sistemiyle korunuyor
Başkan Erdoğan’dan İtalyan iş dünyasına yatırım çağrısı
Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye’nin en büyük yangın güvenlik firmasında!
Çocukların parasına el konuldu denildi: CHP’nin kumbara yalanı tutanakta ifşa oldu! Arama görüntüleri ortaya çıktı
CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?
Valinin yeğeniyim yalanı tutmadı! Trafik magandasının çakarlı şovu emniyette bitti
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze’de ateşkes
TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi
CANLI | Türkiye-İtalya arasında 11 alanda imzalar atıldı! Başkan Erdoğan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü
CHP lideri Özel’den yolsuzluk çıkarması! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
CHP’de birbirini satan satana! TAKVİM, Veli Gümüş’ün tutukluluk ifadesine ulaştı: Fidan Gül’ün adını verdi İmamoğlu kumpasçı dedi
Trump’ın ilk 100 günü! Beyaz Saray’da dünyayı etkileyen kararlar…
Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların jammer yalanına karşı gerçekler