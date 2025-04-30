Harita müdürü mü mafya mı? Porsche’li Yakup Öner’den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!

Takvim Foto Arşiv Yakup Öner'e Yusuf Şahin ve İlker Hamal sorulduğunda İlker Hamal'ın kayınbiraderi olduğunu, Yusuf Şahin'in kayınbiraderinin ortağı olduğunu, her ikisin de emlak işi yaptığını ve ikisiyle de hiçbir ticari ilişkisi olmadığı savundu. Buna karşılık savcılık tarafından Yakup Öner'e, her iki isimden şahsi hesabına 3 milyon 157 bin'er TL'den toplamda 6 milyon 300 bin TL kadar para gelmesi sorulunca; bir arazi satın alırken bunlardan borç alıyordum, şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Takvim Foto Arşiv Yakup Öner'e 2024 yılında İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a Porsche marka araç sattığı halde hesabına herhangi bir para transferi yapılmaması, buna karşılık 2024 yılında yeni bir Porsche marka araç alması soruldu. Yakup Öner, ticari bir beklenti ile Porsche aldığını, çok kullanmadan Pehlivan'a sattığını, parayı elden aldığını, sonrasında bu parayla yeni bir Porsche aldığını beyan etti. AVM'DEN RÜŞVET!

Yakup Öner, kapı komşusu Süleyman Atik'in İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın ricası üzerine Capacity AVM'den rüşvet istediğinden de haberdar olduğunu itiraf etti.

Emrullah Turanlı SEN BUNLARIN İÇİNDESİN

Öner'e, müşteki Emrullah Turanlı'nın ifadesinde yer alan iddialar soruldu. TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Emrullah Turanlı ifadesinde, "Bizim reklam işlemlerimizi yapan Necati Ö. isimli şahıs ile birçok defa bana karşı yapılan bu irtikap eylemlerini durdurması için araya girmesi açısından konuştuk. Defalarca kendisi bana, 'Yapılan haksızlığın zulüm olduğunu, bunu genelde Şişli Belediye Başkanı'nın yaptığını ve bunu önleyemeyeceğini, bundan utanç duyduğunu.' dile getirdi. Ben de kendisine, "Yahu Necati, bunların içindesin, nasıl oluyor hem haklı olduğumu biliyor hem de zulüm yapılmasına izin veriyorsun?" şeklinde defalarca sitemde bulunmama rağmen cevapsız kalmıştır.Bu zulümleri yapanlardan biri de Yakup Öner'dir. Bu şahıs Nusret Y. ile beraber Göztepe'deki adresime 2024 Mayıs ayı içerisinde geldi. Bana, 'Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden her türlü alırlar. Bunlar siyaset yapıyorlar, sen bunlarla baş edemezsin. Seni siyasi hiç kimse de sevmiyor, sana sahip çıkan olmaz, biz bu malı elinden alırız.' şeklinde tehditte bulundu. Bana yapılan zulümler belgeli olup hepsi ilgili kurumlara, savcılıklara, bakanlıklara intikal edilip sunulmuştur." şeklinde beyanda bulundu.

Yakup Öner'in ifadesi (Ekran görüntüsü) "TEHDİT DEĞİL TAVSİYE VERDİM"

Yakup Öner, Emrullah Turanlı ile görüştüğünü ancak bu görüşmede tehditte bulunmadığını savunarak iş adamına Şişli'de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede büyük bir yapının uygun olmayacağını, Şişli Belediyesi'nin onaylayacağı yeni bir proje ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü. Tanıklardan O.A.'nın, "Öner, İmamoğlu'nun danışmanıdır. Belediyeyle işi olanlar kendisine gider. Bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum." şeklindeki beyanı sorulan Öner, belediyede işi olanların işini çözme iradesi ve pozisyonunun bulunmadığını iddia ederek "İBB Başkanı'nın uzmanlık alanıma giren konularda benden görüş aldığı durumların bulunduğu doğrudur." ifadesini kullandı.

Takvim Foto Arşiv Öner, Tanık C.A'nın "İmamoğlu, bildiğim kadarıyla kendisine ayrı bir önem vermektedir, özel ekibinde yer almaktadır. Özellikle imar işlerinde yapılan usulsüzlüklerde bu şahıs vardır. Kendisinin olağan dışı zenginleşmesi mevcuttur." iddiasına karşın bu kişiyi tanımadığını, hakkındaki ithamlarını kabul etmediğini belirtti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN