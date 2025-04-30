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Harita müdürü mü mafya mı? Porsche'li Yakup Öner'den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun yakın markajında olan Yakup Öner'in TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'yı "Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden alırlar. Sana sahip çıkan olmaz. Biz bu malı elinden alırız." şeklinde tehdit ettiği ortaya çıktı. Öner ise ifadesinde tehdit etmediğini tavsiyede bulunduğunu söyledi. Öte yandan 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a sattığı Porsche'nin parasını elden aldığını yine aynı parayla kendisine Porsche aldığını iddia etti.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:01
Harita müdürü mü mafya mı? Porsche’li Yakup Öner’den skandal ifadeler: Tehdit değil tavsiye!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, ifadesinde Ağustos 2019'tan beri İBB'de harita mühendisi olarak çalıştığını, aylık gelirinin 274 bin lira olduğunu söyledi.

SKANDAL İFADELER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner akla ziyan ifadeler verdi.

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Yakup Öner, imar mevzuatı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmanın dışında 'yol öğrenmek isteyen birçok kişiye mevzuatsal manada yardımcı olduğunu' beyan etti.

Yakup Öner'e 2021 yılında eşine biri Audi Q7 marka, diğeri ise Range Rover marka iki adet lüks jip satın alması ile yine eşine Sarıyer'de bir dubleks daire alması soruldu.

Öner, savcının sorduğu soruya yanıt verirken 2022 yılında satmış olduğu Edirne'deki bir arsanın parasını 2021 yılında erkenden alarak ve diğer birikimleri de katarak bu harcamaları yaptığını savundu.

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Yakup Öner'e Yusuf Şahin ve İlker Hamal sorulduğunda İlker Hamal'ın kayınbiraderi olduğunu, Yusuf Şahin'in kayınbiraderinin ortağı olduğunu, her ikisin de emlak işi yaptığını ve ikisiyle de hiçbir ticari ilişkisi olmadığı savundu.

Buna karşılık savcılık tarafından Yakup Öner'e, her iki isimden şahsi hesabına 3 milyon 157 bin'er TL'den toplamda 6 milyon 300 bin TL kadar para gelmesi sorulunca; bir arazi satın alırken bunlardan borç alıyordum, şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

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Yakup Öner'e 2024 yılında İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a Porsche marka araç sattığı halde hesabına herhangi bir para transferi yapılmaması, buna karşılık 2024 yılında yeni bir Porsche marka araç alması soruldu.

Yakup Öner, ticari bir beklenti ile Porsche aldığını, çok kullanmadan Pehlivan'a sattığını, parayı elden aldığını, sonrasında bu parayla yeni bir Porsche aldığını beyan etti.

AVM'DEN RÜŞVET!
Yakup Öner, kapı komşusu Süleyman Atik'in İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın ricası üzerine Capacity AVM'den rüşvet istediğinden de haberdar olduğunu itiraf etti.

Emrullah TuranlıEmrullah Turanlı

SEN BUNLARIN İÇİNDESİN
Öner'e, müşteki Emrullah Turanlı'nın ifadesinde yer alan iddialar soruldu. TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Emrullah Turanlı ifadesinde, "Bizim reklam işlemlerimizi yapan Necati Ö. isimli şahıs ile birçok defa bana karşı yapılan bu irtikap eylemlerini durdurması için araya girmesi açısından konuştuk. Defalarca kendisi bana, 'Yapılan haksızlığın zulüm olduğunu, bunu genelde Şişli Belediye Başkanı'nın yaptığını ve bunu önleyemeyeceğini, bundan utanç duyduğunu.' dile getirdi. Ben de kendisine, "Yahu Necati, bunların içindesin, nasıl oluyor hem haklı olduğumu biliyor hem de zulüm yapılmasına izin veriyorsun?" şeklinde defalarca sitemde bulunmama rağmen cevapsız kalmıştır.Bu zulümleri yapanlardan biri de Yakup Öner'dir. Bu şahıs Nusret Y. ile beraber Göztepe'deki adresime 2024 Mayıs ayı içerisinde geldi. Bana, 'Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden her türlü alırlar. Bunlar siyaset yapıyorlar, sen bunlarla baş edemezsin. Seni siyasi hiç kimse de sevmiyor, sana sahip çıkan olmaz, biz bu malı elinden alırız.' şeklinde tehditte bulundu. Bana yapılan zulümler belgeli olup hepsi ilgili kurumlara, savcılıklara, bakanlıklara intikal edilip sunulmuştur." şeklinde beyanda bulundu.

Yakup Öner'in ifadesi (Ekran görüntüsü)Yakup Öner'in ifadesi (Ekran görüntüsü)

"TEHDİT DEĞİL TAVSİYE VERDİM"
Yakup Öner, Emrullah Turanlı ile görüştüğünü ancak bu görüşmede tehditte bulunmadığını savunarak iş adamına Şişli'de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede büyük bir yapının uygun olmayacağını, Şişli Belediyesi'nin onaylayacağı yeni bir proje ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü. Tanıklardan O.A.'nın, "Öner, İmamoğlu'nun danışmanıdır. Belediyeyle işi olanlar kendisine gider. Bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum." şeklindeki beyanı sorulan Öner, belediyede işi olanların işini çözme iradesi ve pozisyonunun bulunmadığını iddia ederek "İBB Başkanı'nın uzmanlık alanıma giren konularda benden görüş aldığı durumların bulunduğu doğrudur." ifadesini kullandı.

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Öner, Tanık C.A'nın "İmamoğlu, bildiğim kadarıyla kendisine ayrı bir önem vermektedir, özel ekibinde yer almaktadır. Özellikle imar işlerinde yapılan usulsüzlüklerde bu şahıs vardır. Kendisinin olağan dışı zenginleşmesi mevcuttur." iddiasına karşın bu kişiyi tanımadığını, hakkındaki ithamlarını kabul etmediğini belirtti.

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