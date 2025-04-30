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Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye'nin en büyük yangın güvenlik firmasında!

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri, AYG tesislerini gezerek Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu’ndan bilgi aldı.İzmir merkezli AYG firması hem ileri teknolojisiyle hem verdiği eğitimlerle yangın güvenliği konusunda öncü rol üstleniyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçioğlu, güvenlik konusunda millileşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Burcu Ilgın
Burcu Ilgın GAZETE
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Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye’nin en büyük yangın güvenlik firmasında!

Son dönemde yaşanan yangın olayları bu konudaki farkındalığı da artırdı. Özellikle 78 canımızı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki otel yangını ve ormanlarımızdaki felaketler yangın konusunda tedbirleri artırmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu konuda eğitim veren önemli kuruluşlar da bulunuyor. Bunlardan birisi de İzmir merkezli AYG.

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye'nin en büyük yangın güvenlik firmasındaydı. (AA)Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye'nin en büyük yangın güvenlik firmasındaydı. (AA)

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri, İzmir'in hatta Türkiye'nin en büyük yangın güvenlik firması AYG'nin tesislerini gezdi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ekmekçioğlu, 1983 yılında Yıldız Yangın ile başladığı bu sektörde çok önemli adımlar atmış bir isim. İzmir'de kurulu bulunan fabrikada sadece üretim yapılmıyor.

Rafet Ekmekçioğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.(Takvim Gazetesi)Rafet Ekmekçioğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.(Takvim Gazetesi)

Yangın güvenliğine dair ne varsa, son teknolojisi de kullanılıyor. Uluslararası teknolojiler, sistemler ve ekipmanlar yakından takip ediliyor hatta bu teknolojilerin millileştirilmesi için yoğun bir çalışma var. Rafet Ekmekçioğlu, özellikle güvenlik konusunda millileşmenin önemine vurgu yaparak, kriz durumlarında kendi ekipmanlarımızı üretebiliyor olmamızın çok önemli olduğunu söyledi.

EĞİTİM HAYAT KURTARIR!
Ekmekçioğlu, ekipmanın yanında yangın konusunda eğitimin de çok önemli olduğunu belirterek, "Tesisimizde çok ileri, yani mühendislik düzeyinde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler millileşme ve üretim için çok önemli. Ama asıl halkı eğitmeyi önemsiyoruz. Sürekli yangın tatbikatları ve similasyon cihazları ile yangından korunma eğitimleri düzenliyoruz" dedi.

Rafet Ekmekçioğlu, en büyük isteğinin bu yılın yangınla mücadele yılı ilan edilmesi olduğunu, bu konuda her türlü desteğe de hazır olduklarını belirerek şu bilgileri verdi: "AYG olarak kendi imkanlarımızla yangından korunma eğitimleri veriyoruz. Minik itfaiyeciler projesi ile okullarda küçük tatbikatlarla çocukları bilinçlendiriyoruz. Bize başvuran her okula gidip yangın çıkmaması için ne yapmamaları ya da yangın çıktıktan sonra nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz."

Ekmekçioğlu, ekipmanın yanında yangın konusunda eğitimin de çok önemli olduğunu belirtti. (AA)Ekmekçioğlu, ekipmanın yanında yangın konusunda eğitimin de çok önemli olduğunu belirtti. (AA)

BIOVERSAL MUCİZESİ
AYG ziyaretinde bioversal denen kimyasalla da tanıştık. Resmen mucize gibi bir şey. Yanmayı anında durdurduğu gibi maruz bırakılan yerin yanmasına da engel oluyor. Rafet Ekmekçioğlu bu kimyasalın hammaddesini şimdilik Almanya'dan getiriyor ama millileştirmeye çalıştığı şeylerden biri de bu.

YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?
Hepimizin yaşadığı binada ya da arabamızda bir yangın tüpü vardır. Ama kaç kişi bu tüpü nasıl kullanacağını biliyor? Öncelikle etiket okumaktan başlayabiliriz. Etiketinde tüpün hangi yangın tiplerine karşı etkili olduğu yazıyor.

Rafet Ekmekçioğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.(Takvim Gazetesi)Rafet Ekmekçioğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.(Takvim Gazetesi)

Bilgi çağında küçük bir araştırma yaparak aydınlanmak çok kolay... P.A.S.S (Pimi çek, nişan al, sık ve süpür) yangın tüpü kullanmanın temelini anlatan bir metot. Yani pimi çektikten sonra rüzgarı arkamıza alıp doğduğu yere ve alevin dibine tutmamız gerekiyor. Kendimize en yakın yerden başlayıp ilerlememiz gerekiyor. Kullanılan tüpün yan yatırılarak yere bırakılması ise hangi cihazın dolu olup olmadığı karmaşasına yol açmaması bakımından önemli.

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