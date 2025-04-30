Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye’nin en büyük yangın güvenlik firmasında!

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

Rafet Ekmekçioğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.(Takvim Gazetesi)



Yangın güvenliğine dair ne varsa, son teknolojisi de kullanılıyor. Uluslararası teknolojiler, sistemler ve ekipmanlar yakından takip ediliyor hatta bu teknolojilerin millileştirilmesi için yoğun bir çalışma var. Rafet Ekmekçioğlu, özellikle güvenlik konusunda millileşmenin önemine vurgu yaparak, kriz durumlarında kendi ekipmanlarımızı üretebiliyor olmamızın çok önemli olduğunu söyledi.



EĞİTİM HAYAT KURTARIR!

Ekmekçioğlu, ekipmanın yanında yangın konusunda eğitimin de çok önemli olduğunu belirterek, "Tesisimizde çok ileri, yani mühendislik düzeyinde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler millileşme ve üretim için çok önemli. Ama asıl halkı eğitmeyi önemsiyoruz. Sürekli yangın tatbikatları ve similasyon cihazları ile yangından korunma eğitimleri düzenliyoruz" dedi.



Rafet Ekmekçioğlu, en büyük isteğinin bu yılın yangınla mücadele yılı ilan edilmesi olduğunu, bu konuda her türlü desteğe de hazır olduklarını belirerek şu bilgileri verdi: "AYG olarak kendi imkanlarımızla yangından korunma eğitimleri veriyoruz. Minik itfaiyeciler projesi ile okullarda küçük tatbikatlarla çocukları bilinçlendiriyoruz. Bize başvuran her okula gidip yangın çıkmaması için ne yapmamaları ya da yangın çıktıktan sonra nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz."