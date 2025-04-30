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Türkiye URUK sistemiyle korunuyor

Avrupa’da geniş çapta enerji krizine yol açarak metroların durmasına, trafik ışıklarının kapanmasına sebep olan kesintinin sebebi, nadir görülen atmosferik durum olarak açıklandı. Ancak siber saldırı olasılığı da hâlâ tartışılıyor. Türkiye’de ise ASELSAN tarafından geliştirilen URUK sistemi gibi önlemler alınıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Türkiye URUK sistemiyle korunuyor

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İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin sebebi, nadir görülen atmosferik olay olarak belirtildi. Siber saldırı olasılığı düşük görünse de her gün artan enerjide dijital altyapı siber saldırılara karşı hazırlığın şart olduğunu ortaya koyuyor.

Dijital altyapı geliştikçe siber saldırı olasılıkları artıyor. Enerji altyapısı gibi kritik hizmetler özellikle büyük şehirlerde hayatı durduruyor. 28 Nisan tarihinde İspanya, Portekiz ve Fransa'nın güney bölgelerinde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisinin nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi. İlk bulgular, kesintinin İspanyol elektrik şebekesindeki bir arızadan kaynaklandığını göstermekte. Portekiz'in şebeke operatörü REN, arızanın "nadir görülen bir atmosferik olguyla" ilgili olduğunu belirtiyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLUŞTU
Kesinti; Madrid, Barcelona ve Lizbon gibi büyük şehirlerde ulaşım, iletişim ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtı; metro seferleri durdu, trafik ışıkları devre dışı kaldı ve havaalanı operasyonları etkilendi. Siber saldırı ihtimali de gündeme geldi, ancak İspanyol yetkililer bu olasılığı düşük görüyor.

İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi'ne (CNI) bağlı Kriptoloji Merkezi ve Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Siber Uzay Komutanlığı, olası bir siber saldırı ihtimalini araştırıyor. Türkiye'nin elektrik şebekesi, Avrupa'daki hatlarla doğrudan bağlantılı değildir, bu nedenle benzer bir kesintinin Türkiye'yi doğrudan etkilemesi beklenmemekte. Ancak, Türkiye'de de geçmişte benzer geniş çaplı kesintiler yaşandı ve siber saldırı ihtimalleri araştırıldı. Örneğin, 2015 yılında yaşanan büyük bir kesintinin ardından, yetkililer terör dahil her ihtimali değerlendirdi.

HIZLI MÜDAHALE İMKANI VAR
Türkiye'de, elektrik şebekesinin güvenliğini artırmak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen URUK sistemi gibi önlemler alınıyor. Bu sistem, ulaşım, trafik, güvenlik, enerji, altyapı, çevre ve sağlık gibi pek çok alandan gelen verileri tek merkezde toplayarak işleyip, olası tehditlere karşı hızlı müdahale imkanı sağlıyor.

Sonuç olarak, Avrupa'da yaşanan bu tür geniş çaplı elektrik kesintileri, altyapıların ne denli hassas olduğunu ve siber güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin mevcut önlemleri, benzer olayların etkisini azaltmaya yönelik olsa da, sürekli güncellenen tehditlere karşı tetikte olunması gerekiyor.

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