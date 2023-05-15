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    • 16.05.2023 00:33
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    • 16.05.2023 01:35
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    Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları milyonlara ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 125. Bölümünde, İsmihan Sultan'ın buyruğuyla kurulan mahkemede Bengi Hatun; kızı Alçiçek'in canı ve obasıyla tehdit edilmiş olmasına rağmen en başından sonuna kadar gerçekleri anlattı. Bengi Hatun; İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürdüğünü ve Malhun Hatun'un hançeriyle kendisini bizzat yaraladığını ve İsmihan Sultan'ın tehditleri altında kaldığını söyledi.

    Osman Bey, Bengi Hatun'dan bildiği her şeyi itiraf etmesini istedi. Bengi Hatun ise; İsmihan Sultan'ın Malhun Hatun'a oyun kurarak Osman Bey'i postundan etmek istediğini, Orhan Bey'i zehirlediğini, Söğüt'e hastalık bulaştırdığını, güç ve makam için her türlü hainliği gösterebileceğini söyledi. Kendi hatalarını da tek tek anlatan Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın işlediği suçlara ortaklık ettiğini, her şeyi bilip sustuğunu ve Osman Bey'in bastıracağı sikkelerin gümüşlerini de kendisinin değiştirdiğini de itiraf etti.

    Mahkeme bitiminde Malhun Hatun'un masum olduğu ispatlandı. Osman Bey, Malhun Hatun'un kelepçelerini çözerken İsmihan Sultan ise Selçuklu askerlerini Osman Bey ve Alplerinin üstüne salarak gizli geçitten kaçtı.

        Osman Bey, Sultan Mesud'u tahta çıkarmak ve İsmihan Sultan'a sadık olan komutanları kendi safına çekmek amacıyla Konur Alp'i ve Sultan Mesud'u Konya'ya gönderdi. Konya'da Konur Alp ve Sultan Mesud'la görüşüp sahte planı öğrenen Selçuklu Devleti'ne sadık komutanlar, Osman Bey'in planını Sultan Alaeddin'e yetiştirdiler.

        Oysaki bu durum Osman Bey'in büyük planının bir parçasıydı. Sahte planı öğrenen Sultan Alaeddin, komutanlarına Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamak için emir verdi. Sultan Alaeddin'in komutanları Osman Bey'i yakalamak için geldiklerinde ise tuzağa düştüler. Bu sırada ortaya çıkan Bayındır Bey, gaflet çukurundan çıkıp Osman Bey'in safına geçmeleri için komutanları son bir kez uyarsa da komutanlar Osman Bey'in safında yer almayı reddetti.

        İşleyen plan doğrultusunda Alpler pusuya düşen komutanların kılığına girerek Osman Bey'le beraber Sultan Mesud'u tahta oturtmak üzere Konya Sarayı'na doğru yola çıktılar. Sarayda Bayındır Bey, Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamış gibi görünerek İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin'in huzuruna çıktı. Plan, Osman Bey'in istediği gibi ilerledi ancak İsmihan Sultan'ın da karşı bir hamlesi vardı.

            Bayındır Bey, İsmihan Sultan'ın karşısında Osman Bey'in safında olduğunu belli etti. O sırada İsmihan Sultan, Bayındır Bey'e ihanetinin bedelini çok ağır ödeyeceğini ve kendisinin de bir planı olduğunu söyledi. Sultan Alaeddin, tahtı kansız teslim etmezken kapıdan içeri giren Nayman'ın hamlesi ise merak konusu oldu.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”
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