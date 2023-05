Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”

Osman Bey, Bengi Hatun'dan bildiği her şeyi itiraf etmesini istedi. Bengi Hatun ise; İsmihan Sultan'ın Malhun Hatun'a oyun kurarak Osman Bey'i postundan etmek istediğini, Orhan Bey'i zehirlediğini, Söğüt'e hastalık bulaştırdığını, güç ve makam için her türlü hainliği gösterebileceğini söyledi. Kendi hatalarını da tek tek anlatan Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın işlediği suçlara ortaklık ettiğini, her şeyi bilip sustuğunu ve Osman Bey'in bastıracağı sikkelerin gümüşlerini de kendisinin değiştirdiğini de itiraf etti.