Ateş Kuşları’nın 2. tanıtımı yayınlandı! “Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni...”

Ateş Kuşları'nın tanıtımında, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Gülayşe'nin, "Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, yırtık pabuç atılır da, çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek… Bizimkiler almış çöpten beni. Mercan annem, Ali babam olmuş. Zıpkın'la Sabit de abilerim olmuşlar. Aile olmuşuz. Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni… Neşeleriyle sarıp demişler ki bana; 'Korkma. Biz varız. Seni bırakmayız.' Şimdi desenize bana, ben bu aileyi nasıl üzeyim? Nasıl bırakıp gideyim?" sözleri damga vurdu. Gülayşe'nin bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşılırken duygu dolu sahneler ve oyunculuk performansları çok beğenildi.