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    • Televizyon
    • 23.07.2022 01:42
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    • 23.07.2022 01:43
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    Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Mutlu sonla biten bir masal gibi...”

    Başrollerini Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın üstlendiği Gül Masalı’nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Mutlu sonla biten bir masal gibi...” sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı...

    “Mutlu sonla biten bir masal gibi...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi üstlendiği Gül Masalı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Mutlu sonla biten bir masal gibi..." sözleri damga vurdu.

    GÜL MASALI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

    Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

    Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar.

        Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

        Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar.

        Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.
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        Haberler Televizyon Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Mutlu sonla biten bir masal gibi...”
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