Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Mutlu sonla biten bir masal gibi...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi üstlendiği Gül Masalı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Mutlu sonla biten bir masal gibi..." sözleri damga vurdu.

GÜL MASALI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.