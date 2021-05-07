Esra Erol'da programına katılan Berna Balaban, 4 yıldır dini nikahlı birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini ifade etti. Mehmet Ateş ile canlı yayında yüzleşen Balaban, çocukları için DNA testi istedi.
Dün yayınlanan yayında DNA sonucunu açıklayan Esra Erol ise sonucunda Berna Hanım'ın çocuklarının babasının Mehmet Ateş olduğu duyurdu.
Esra Erol, bugün ise Berna Hanım'a müjdeli bir haber daha verdi. Erol, "Çocuklar kimliklerine kavuştular" diyerek Mehmet Bey'in çocuklarına nüfusuna aldığını açıkladı.
Bu kimliklerin artık bir güvence olduğunun altını çizen başarılı sunucu, geçici kimlik belgeleri anne Berna Balaban'a teslim etti.