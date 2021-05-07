Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.05.2021 18:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 18:59
    ABONE OL

    Son dakika: Mehmet sözünü tuttu! ’a müjdeli haberi duyurdu

    'da programına katılan , 4 yıldır dini nikahlı birliktelik yaşadığı 'in çocuklarını reddettiğini ifade ederek DNA testi istemişti. Başarılı sunucu Esra Erol da dün yayınlanan bölümde DNA sonucunu açıklayarak Berna Hanım'ın çocuklarının babasının Mehmet Ateş olduğu söylemişti. Erol, bugünkü canlı yayında ise Berna Hanım’a müjdeli bir haber daha verdi. İşte detaylar…

    Esra Erol'dan Berna'ya müjdeli haber!

    Esra Erol'da programına katılan Berna Balaban, 4 yıldır dini nikahlı birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini ifade etti. Mehmet Ateş ile canlı yayında yüzleşen Balaban, çocukları için DNA testi istedi.

    Dün yayınlanan yayında DNA sonucunu açıklayan Esra Erol ise sonucunda Berna Hanım'ın çocuklarının babasının Mehmet Ateş olduğu duyurdu.

    Esra Erol, bugün ise Berna Hanım'a müjdeli bir haber daha verdi. Erol, "Çocuklar kimliklerine kavuştular" diyerek Mehmet Bey'in çocuklarına nüfusuna aldığını açıkladı.

    Bu kimliklerin artık bir güvence olduğunun altını çizen başarılı sunucu, geçici kimlik belgeleri anne Berna Balaban'a teslim etti.

        Berna Hanım ise kimlikleri teslim aldıktan sonra Mehmet Bey'e dönerek "Seni de baba yaptım kıyağım olsun" dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Esra Erol'a başvuran Berna Balaban, 4 yıl birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu VE Mehmet Bey'in çocuklarına sahip çıkmadığını söylemişti. Mehmet Ateş'in asker kaçağı olduğu için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Balaban şöyle konuşmuştu: "Devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz.

        Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım. Mehmet ile tartıştığımız için bana zarar vereceğinden dolayı korktum. O gün de babamı buldum. Babam beni bir çeyrek altın karşılığında amcamın oğlu ile evlendirdi. 2 ay evlerinde kalınca 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Amcam ve ailesi çocuğumu kabul etmiyordu

            "BANA BENZEMİYOR DİYE BIRAKIP GİTTİ"
            Mehmet'e çocuk senden dediğimde bana inanmadı. Çocuğun kendinden olmadığını her zaman söylüyordu ben doğum yapınca çocuk bana benzemiyor deyip beni bıraktı gitti. Ben o hastanede günlerce kaldım parasızlıktan dolayı hastaneden çıkamadım, Mehmet'in çıkıp çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın da öyle büyümesini istemiyorum Mehmet çocuklarına sahip çıksın"

            DNA SONUCU AÇIKLANDI
            Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı. Ünlü sunucu, DNA testinin sonucuna göre Mehmet Ateş'in iki çocuğun da öz babası olduğunu söyledi. Bunun üzerine Berna Hanım kalkıp oynamak istedi fakat kabul edilmedi. Esra Erol, "İki çocuk keyfi sefadan herkes kendi hayatını yaşayacak diye yıllardır kimliksiz dolaşıyor. Baba dediğin babalık yapmıyor, çocukları bırakıyor" diyerek sitem etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Uzaktan eğitime ara verildi!
            Haberler Televizyon Son dakika: Mehmet sözünü tuttu! Berna Balaban’a müjdeli haberi Esra Erol duyurdu