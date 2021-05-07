"BANA BENZEMİYOR DİYE BIRAKIP GİTTİ"

Mehmet'e çocuk senden dediğimde bana inanmadı. Çocuğun kendinden olmadığını her zaman söylüyordu ben doğum yapınca çocuk bana benzemiyor deyip beni bıraktı gitti. Ben o hastanede günlerce kaldım parasızlıktan dolayı hastaneden çıkamadım, Mehmet'in çıkıp çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın da öyle büyümesini istemiyorum Mehmet çocuklarına sahip çıksın"