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    • 04.03.2021 20:20
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    86. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Demir boşanıyor mu?

    ATV’in ilgiyle izlenen dizisi 86. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide Demir ile Ümit arasındaki aşk büyüyor ve Demir boşanma kararı alıyor. Peki Züleyha bu durumu nasıl karşılayacak? ü canlı yayın olarak izlemek isteyenler linki haberimzide bulabilir.

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    Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm canlı izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Demir boşanıyor mu? Yine sürpriz gelişmelerin yaşanacağı dizide neler olacak? Fikret, Demir Yaman'dan intikam almak için planlarını uygularken mutlu sona çok yakın olduğunu görüyor. Peki Demir bu tuzaktan kurtulabilecek mi Ümit'in gerçek yüzünü görebilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm canlı izle linki…

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 86. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Bir Zamanlar Çukurova 86. bölümü izleyebilirsiniz.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Feleğin bir kuşu var pençesi demirdendir..."

    FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ! ŞİMDİ NE YAPACAK?

    Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

    FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR

    Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir! O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

        FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK

        Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur. Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

        DEMİR, ZÜLEYHA'DAN BOŞANMAYA KARAR VERİYOR!

        Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur!

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

        Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

        Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder.

            Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir! Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.

            Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur! Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!

            Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir. Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!
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