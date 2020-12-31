Akıncı 1. bölümden ilk fotoğraflar geldi! Kim bu Akıncı? İşte Akıncı dizisinin konusu ve ilk bölümde yaşanacaklar... Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi birbirinden güçlü isimler yer alan Akıncı heyecanla bekleniyor. Kim bu kahraman Akıncı? İşte fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı 1. bölüme dair çok özel bilgiler...
AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.
Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasa dışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.
Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.
Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanın dozunu arttırdı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Şükrü Özyıldız başrol oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.
"Antremanlar devam, meydan okumalara kapım açık" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisinde olağanüstü bir performans ile izleyici karşısına çıkacak.
"Atv ekranlarında yayınlanacak 'Akıncı' inanılmaz, çok heyecanlı bir dizi geliyor. Modern kahraman hikayesi. Çok heyecanlıyım. 'Keşke Türkiye'de süper kahraman işi yapılsa da ben de oynasam' derdim, gerçek oldu. Bu dizide yer almaktan gurur duyuyorum. Dövüş geçmişim vardı, silah eğitimi aldım. Disiplinle, mental ve fiziksel olarak role hazırlandım. Mayıs ayından beri karakterle iç içeyim, rolle bütünleştiğimi hissediyorum." diyen oyuncu Şükrü Özyıldız Akıncı dizi fragmanları ile sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.
Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın setini ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ziyaret etti. Dizinin yönetmeni Veli Çelik'ten diziyle ilgili bilgiler alan Mustafa Denizli, Akıncı'yı merakla beklediğini söyleyip tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.
Müge Boz- Beste
Müge Boz 1984 doğumlu. Akıncı dizisinde rol alacak olan Müge Boz Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi.Birçok dizi-film ve reklam projesinde yer alan Müge Boz, Akıncı dizisinde Beste rolünü canlandırıyor.
Didem İnselel- Aylin
Didem İnselel Akıncı dizisinde Aylin rolünü canlandırıyor. Didem İnselel 13 Temmuz 1976 İstanbul doğumludur. Didem İnselel Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda ve Akademi İstanbul Radyo Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı. Didem İnselel bir çok programda sunuculuk yaptı ve dizilerde rol aldı.
Büşra Develi - Nergis
Büşra Develi Akıncı dizisinde Nergis rolünü canlandırıyor. Büşra Develi 1993 İzmit doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Enbe Orkestrası İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısı klibinde ve bir çok dizide rol aldı.
Tolga Tekin- Orhan
Tolga Tekin Akıncı dizisinde Orhan rolünü canlandırıyor. Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlediğimiz Tolga Tekin Akıncı dizisinde oynayacak. 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü bitirdikten sonra bir çok tiyatro ve dizide yer aldı.
EDHO'NUN ATEŞ'İ DE AKINCI'DA...
Erkan Bektaş- Kemal
Akıncı dizisinde Kemal rolünü canlandıracak. Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş 1972 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve birçok dizi filmlerinde rol aldı.