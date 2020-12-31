Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'dan meydan okuma...

Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanın dozunu arttırdı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Şükrü Özyıldız başrol oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.
"Antremanlar devam, meydan okumalara kapım açık" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Şükrü Özyıldız, Akıncı dizisinde olağanüstü bir performans ile izleyici karşısına çıkacak.
"Atv ekranlarında yayınlanacak 'Akıncı' inanılmaz, çok heyecanlı bir dizi geliyor. Modern kahraman hikayesi. Çok heyecanlıyım. 'Keşke Türkiye'de süper kahraman işi yapılsa da ben de oynasam' derdim, gerçek oldu. Bu dizide yer almaktan gurur duyuyorum. Dövüş geçmişim vardı, silah eğitimi aldım. Disiplinle, mental ve fiziksel olarak role hazırlandım. Mayıs ayından beri karakterle iç içeyim, rolle bütünleştiğimi hissediyorum." diyen oyuncu Şükrü Özyıldız Akıncı dizi fragmanları ile sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.
Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın setini ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ziyaret etti. Dizinin yönetmeni Veli Çelik'ten diziyle ilgili bilgiler alan Mustafa Denizli, Akıncı'yı merakla beklediğini söyleyip tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak. Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.
İşte Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı, afişi ve merakla beklenen Akıncı'nın oyuncu kadrosu...
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor.
AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.
AKINCI OYUNCULARI KİMLER?
Şükrü Özyıldız,
Büşra Develi,
Yıldıray Şahinler,
Tolga Tekin,
Erkan Bektaş,
Sermet Yeşil,
Didem İnselel,
Serhan Onat,
Atakan Hoşgören,
Ayça Erturan,
Müge Boz,
Berrin Arısoy,
Berrak Kuş,
Yılmaz Bayraktar,
Ercü Turan,
Deren Talu