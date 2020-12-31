Akıncı'nın kahramanı Şükrü Özyıldız'a durmak yok! Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'dan meydan okuma...

"Atv ekranlarında yayınlanacak 'Akıncı' inanılmaz, çok heyecanlı bir dizi geliyor. Modern kahraman hikayesi. Çok heyecanlıyım. 'Keşke Türkiye'de süper kahraman işi yapılsa da ben de oynasam' derdim, gerçek oldu. Bu dizide yer almaktan gurur duyuyorum. Dövüş geçmişim vardı, silah eğitimi aldım. Disiplinle, mental ve fiziksel olarak role hazırlandım. Mayıs ayından beri karakterle iç içeyim, rolle bütünleştiğimi hissediyorum." diyen oyuncu Şükrü Özyıldız Akıncı dizi fragmanları ile sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.