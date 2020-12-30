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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı, 2021'in ilk dizisi Akıncı'da ortaya çıktı. 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda EDHO'nun hangi ismi var merak konusu oldu. O isim, Tipi'ye bir zamanlar tuzak kuran Ateş... İşte Atv'nin yeni dizisi Akıncı oyuncu kadrosu...

30.12.2020 15:20 - Son Güncelleme: 30.12.2020 15:42
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim... 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda EDHO'nun Ateş'i yer alıyor. Tipi'ye tuzak kuran ve hainliği ile kendine vahim bir son hazırlayan Ateş, Akıncı dizisinde Kemal olarak karşımıza çıkıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...

ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı. Yeni yılın ilk gününde izleyiciyle buluşacak olan dizi, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...

atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...

İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu...

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