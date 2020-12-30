Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı, 2021'in ilk dizisi Akıncı'da ortaya çıktı. 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda EDHO'nun hangi ismi var merak konusu oldu. O isim, Tipi'ye bir zamanlar tuzak kuran Ateş... İşte Atv'nin yeni dizisi Akıncı oyuncu kadrosu...
30.12.2020 15:20
- Son Güncelleme: 30.12.2020 15:42
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim... 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda EDHO'nun Ateş'i yer alıyor. Tipi'ye tuzak kuran ve hainliği ile kendine vahim bir son hazırlayan Ateş, Akıncı dizisinde Kemal olarak karşımıza çıkıyor.
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