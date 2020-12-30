Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da öldü, Akıncı dizisinde ortaya çıktı! Akıncı'nın Kemal'i bakın kim... 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda EDHO'nun Ateş'i yer alıyor. Tipi'ye tuzak kuran ve hainliği ile kendine vahim bir son hazırlayan Ateş, Akıncı dizisinde Kemal olarak karşımıza çıkıyor.