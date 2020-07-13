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    • 13.07.2020 19:41
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    5. son bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

    5. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından dizinin yayınlandığı günlerde yoğun olarak sorgulanıyor. ATV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi . bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Gençliğim Eyvah 5. bölüm canlı izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    Gençliğim Eyvah 5. bölüm izle

    Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 5. bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açıyor. Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalıyor. Gençliğim Eyvah 5. bölüm canlı izle seçeneği son bölüm izleme linki aşağıda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN

    GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GENÇLİĞİM EYVAH 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Hadi gazamız mübarek olsun!"

    Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz.

    Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz.

    Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar.

    Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.

    GENÇLİĞİM EYVAH 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Benimle evlenir misin?"

    Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar.
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