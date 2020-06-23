Aşk-ı Memnu Kanal D'de neden yok? Aşk-ı Memnu Kanal D yayın akışı kaldırıldı mı?

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?



Dizi İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Rahmi Koç'un Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı villası kiralandı. Bu ev dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Ahsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber olmak için Riva'da kaldığı bir taş ev vardır.



AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?



Dizide yirmiye yakın oyuncu ana kadroda yer aldı. Dizinin ana kadrosu Ziyagil ailesi ve Melih Bey takımı üzerinden şekillenmektedir. Ziyagil Holding'in sahibi Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem canlandırmıştır. Adnan Bey, eşini kaybetmiş iki çocuklu, orta yaşlı, zengin bir iş adamıdır. Adnan Ziyagil'in kızı Nihal'i Hazal Kaya, oğlu Bülent'i de Batuhan Karacakaya canlandırdı. Nihal, içine kapanık, 18 yaşında bir genç kızdır; Bülent ise 12 yaşında uyumlu bir çocuktur. Adnan Bey'in ablası Aysen Hanım'ı da Gülsen Tuncer oynadı. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Behlül Haznedar'ı Kıvanç Tatlıtuğ oynadı. Behlül, Adnan Bey'in uzaktan bir akrabasıdır, küçük yaşta ailesini kaybedince Adnan Bey onu yanına almış ve çocuğu gibi davranmıştır bu yüzden Behlül ona amca demektedir.