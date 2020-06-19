La Casa De Papel yeni sezon fragmanı çıktı mı? La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman?

İspanyol yapımı olan ve Nisan ayında dördüncü sezonu ile izlenen La Casa De Papel'in yeni sezonu şimdiden merak edilerek gündemde sıkça sorgulanmaya başladı. Sürükleyici hikayesi, gerilim dolu sahneleri ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman çıkacak? Yeni başlayanlar için ise Netflix La Casa De Papel dizi konusu ve oyuncularını derledik.
LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük dördüncü sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.