La Casa De Papel yeni sezon fragmanı çıktı mı? La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman?

İspanyol yapımı olan ve Nisan ayında dördüncü sezonu ile izlenen La Casa De Papel'in yeni sezonu şimdiden merak edilerek gündemde sıkça sorgulanmaya başladı. Sürükleyici hikayesi, gerilim dolu sahneleri ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman çıkacak? Yeni başlayanlar için ise Netflix La Casa De Papel dizi konusu ve oyuncularını derledik.

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?



La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük dördüncü sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.