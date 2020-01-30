Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi netleşti. Yakın zamanda açıklama yapan Acun Ilıcalı, canlı yayında Survivor'ın başlayacağı tarihi duyurdu. Son olarak yarışmada yer alacak bir isim daha netleşti. Peki, Survivor yarışmacı kadrosunda kimler olacak? İşte yeni sezona dair detaylar

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.