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  • 30.01.2020 20:49
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 20:49

Bir isim daha belli oldu! 2020 ne zaman başlayacak? nda kimler olacak?

TV 8 ekranlarında izleyicilerin merakla takip ettiği yarışma programı 'ın yeni sezon tarihi özellikle şu sıralar merakla araştırılıyor. Yakın bir süre önce Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihi açıkladı. Bu yıl Survivor'da yer alacak isimler de netleşmeye devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı Survivor 2020'de yer alacak sürpriz bir ismi daha açıkladı. Peki, nda kimler olacak? İşte merak edilenler

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi netleşti. Yakın zamanda açıklama yapan Acun Ilıcalı, canlı yayında Survivor'ın başlayacağı tarihi duyurdu. Son olarak yarışmada yer alacak bir isim daha netleşti. Peki, Survivor yarışmacı kadrosunda kimler olacak? İşte yeni sezona dair detaylar

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

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