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  • 28.01.2020 22:22
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 22:23

6. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hekimoğlu teşhisin doğruluğundan şüphe ediyor!

Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisi bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Hekimoğlu, hasta Cihan Yenerler için ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe ediyor. Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışıyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün bitmesinin ardından Hekimoğlu 6. bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu'nun yeni bölümündeki olaylar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılıyor. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe ediyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hekimoğlu 6. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir.

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