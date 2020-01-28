Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu'nun yeni bölümündeki olaylar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılıyor. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe ediyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hekimoğlu 6. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir.