Söz 58. bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Yavuz, Tim'e kurulan tuzağı yok etmek için herekete geçiyor. Tim'i kurtarabilmek için Behram'ı Tim'in elinden alması gereken Yavuz'u zor anlar bekledi. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Söz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 58. son bölüm özeti..

SÖZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz'ün yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından Söz'ün 59. yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Söz yeni bölümüyle 12 Kasım Pazartesi günü Star TV'de ekranlara gelecek.

SÖZ 58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dragan'ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim'e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram'ı Tim'in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan'ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk'la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim'i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan'la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya'yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.

Tim de Behram operasyonunda buldukları izleri takip ederek takasın olacağı noktaya operasyon düzenlemek üzeredir. Yavuz tam bir çıkmaza düşmüştür. Nadya'yı kullanarak Dragan'ı yakalamak üzereyken Tim'le burun buruna gelmek üzeredir.