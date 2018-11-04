  • Televizyon
  • 04.11.2018 10:08
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 10:08

19. yeni bölüm fragmanı izle: Sanem'in kahvaltısı, Can'ın imtikanı! özeti...

dizisi 18. bölümüye Star TV'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Can'ın Sanem'i ikna etmek için çabaları damga vurdu. Erkenci Kuş'un son bölümünün ardından gözler gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüme çevrildi. Son bölümün ardından Erkenci Kuş'un 19. yeni bölümünün ön izleme sahnesi paylaşıldı. Peki, de neler yaşandı? İşte Erkenci Kuş dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında merak edilenler...

Erkenci Kuşun 19. bölüm tanıtımı yayınlandı

18. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş'un 18. bölümünde Can Sanem'i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Can'ın Sanem'i ikna etme çabaları bölüme damga vurdu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak 19. yeni bölümün ön izleme sahnesi yayınlandı. İşte Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 19. BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş'un yayınlanan 19. bölüm ön izleme sahnesinde Sanem'in kahvaltı hazırladığı görülüyor. Sanem'in yaptığı yumurta Can'ın kahvaltıda imtikanı oluyor. İşte Erkenci Kuş 19. bölüm ön izleme;

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Can'ın çabaları Sanem'i ikna etmeye yeterli olabilecek mi?

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla'dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem'i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can'ın çabaları Sanem'i ikna etmeye yeterli olabilecek midir?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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