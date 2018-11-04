Erkenci Kuş 18. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş'un 18. bölümünde Can Sanem'i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Can'ın Sanem'i ikna etme çabaları bölüme damga vurdu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak 19. yeni bölümün ön izleme sahnesi yayınlandı. İşte Erkenci Kuş 19. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 19. BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş'un yayınlanan 19. bölüm ön izleme sahnesinde Sanem'in kahvaltı hazırladığı görülüyor. Sanem'in yaptığı yumurta Can'ın kahvaltıda imtikanı oluyor. İşte Erkenci Kuş 19. bölüm ön izleme;

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Can'ın çabaları Sanem'i ikna etmeye yeterli olabilecek mi?

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla'dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem'i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can'ın çabaları Sanem'i ikna etmeye yeterli olabilecek midir?