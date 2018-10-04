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  • 04.10.2018 - 09:56
  • Son Güncelleme: 04.10.2018 - 09:56

Yine birinci! Sen 25. ı izle! ''İnsan vicdanının kınayan sesini tanıklığa çağırırım''

Sen ’in 24. son bölüm dün akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yine birinciliği kaptırmadı. Nefes'in Vedat'ı vurduğu sahne en sevilen sahne oldu. 24. bölüm yayınlandıktan sonra gözler sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 25. ına döndü. Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler herimizin detayına bakabilir. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 24. son bölüm dün akşam yayınlandı. Yayınlanan 24. bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı izle...

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