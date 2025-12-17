Yazılım geliştiricilerinin işi KİRO'yla kolaylaşacak

Amazon Web Services (AWS), yıllık dev teknoloji etkinliği re:Invent 2025'te yapay zekanın bir sonraki evrimini temsil eden yeniliklerini dünyaya tanıttı. AWS re:Invent 2025, yapay zeka teknolojisinin bir sonraki evrimine tanıklık etti. Bu evrim, işletmelerin çalışma şeklini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Las Vegas Strip boyunca birden fazla mekanda düzenlenen ve 50 binden fazla katılımcıyı ağırlayan etkinlikte, AWS CEO'su Matt Garman'ın sunumuyla başlayan duyurular, yapay zeka ajanlarının işletmelerde nasıl gerçek değer yaratacağına odaklandı. Etkinlik boyunca vurgulanan mesaj açıktı: Yapay zeka artık sadece sohbet robotları veya asistanlar değil, günler boyu otonom olarak çalışabilen, öğrenebilen ve gerçek iş değeri yaratan sistemlere dönüşüyor. AWS CEO'su Matt Garman, "Yapay zeka asistanları, sizin adınıza görevleri yerine getirebilen ve otomatikleştirebilen yapay zeka ajanlarına yol veriyor. İşte yapay zeka yatırımlarınızdan maddi iş getirileri görmeye başladığımız yer burası" dedi.

OTONOM AJANIMIZ KİRO

Etkinliğin en çarpıcı duyurusu, AWS'nin "frontier ajanlar" (sınır ajanları) adını verdiği yeni nesil otonom yapay zeka sistemleri oldu. Bu ajanların en büyük özelliği, günlerce insan müdahalesi olmadan bağımsız çalışabilme kapasitelerine sahip olmaları. AWS, yazılım geliştirme yaşam döngüsüne odaklanan üç özel ajan tanıttı. Kiro otonom ajan, sanal bir geliştirici olarak ekiplerin en büyük önceliklerine odaklanmasını sağlarken, bağımsız çalışabiliyor, bağlamı koruyabiliyor ve zamanla öğrenebiliyor. Temmuz ayında duyurulan Kiro kodlama aracının gelişmiş versiyonu olan bu ajan, GitHub, Jira ve Slack gibi araçlarla entegre çalışarak ekip üyesi gibi davranabiliyor. Matt Garman, 15 farklı kurumsal yazılımda kullanılan kritik bir kod parçasını güncelleme gibi bir görevi örnek gösterdi. Kiro'nun tek bir komutla 15 güncellemenin tümünü düzeltmesi istenebiliyor. AWS Security Agent, uygulama tasarımı, kod incelemeleri ve penetrasyon testleri için güvenlik danışmanı görevi görürken, AWS DevOps Agent olayları çözmek ve proaktif olarak önlemek için sanal operasyon ekibi üyesi olarak çalışıyor. AWS, ajanların üretim ortamlarında güvenli şekilde çalışması için AgentCore altyapısını tanıttı.

GÜVENLİK DANIŞMANI

Yeni episodik bellek işlevselliği sayesinde ajanlar kullanıcı davranışlarını gerçekten anlayabiliyor ve benzer durumlar arasında kalıpları tanıyabiliyor. Commonwealth Bank of Australia, SmugMug ve Western Governors University gibi şirketler, bu ajanları yazılım geliştirme yaşam döngüsünü dönüştürmek için zaten kullanıyor.



AWS, yapay zeka eğitimi için geliştirdiği üçüncü nesil özel işlemcisi Trainium3'ü tanıttı. 3 nanometre teknolojisiyle üretilen Trainium3 UltraServer'lar, önceki nesle kıyasla 4.4 kata kadar daha fazla hesaplama performansı, 4 kat daha yüksek enerji verimliliği ve neredeyse 4 kat daha fazla bellek bant genişliği sunuyor. Tek bir sistem içinde 144 Trainium3 çipe kadar barındırabilen UltraServer'lar, müşterilerin büyük yapay zeka modellerini daha hızlı eğitmesini ve büyük ölçekte çıkarım yapmasını sağlıyor. Anthropic, Karakuri ve Decart gibi erken benimseyenler, eğitim ve çıkarım maliyetlerini yüzde 50'ye kadar düşürdüklerini bildirdi. AWS ayrıca gelecek nesil Trainium4' ün zaten geliştirilmekte olduğunu ve Nvidia'nın çipleriyle uyumlu çalışacağını duyurdu - bu da şirketin rekabetten ziyade iş birliğine doğru bir yöneliminin sinyalini verdi.

Haber: Timur Sırt