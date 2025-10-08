Yapay zeka araçları hem test hem kontrol edilmeli

Amazon Web Services (AWS), geliştiricilerin ve BT ekiplerinin AWS üzerinde üretime hazır yapay zekâ aracıları (AI agents) oluşturmasını, test etmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştıran yeni özellikler duyurdu. AWS ile geliştiriciler artık temel modeller için Amazon Bedrock, model özelleştirme için Amazon SageMaker ve iş akışı otomasyonu için AWS düzenleme araçları dahil olmak üzere birleşik bir hizmet kümesinden yararlanarak dinamik iş gereksinimlerine göre akıl yürüten, harekete geçen ve uyum sağlayan aracılar oluşturabiliyor. AWS Agentic AI Başkan Yardımcısı Swami Sivasubramanian "Yapay zekâ aracıları, çalışma ve yaşam biçimimizi köklü şekilde değiştirecek" şeklinde konuştu.