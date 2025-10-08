PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zeka araçları hem test hem kontrol edilmeli

Amazon Web Services (AWS), geliştiricilerin ve BT ekiplerinin AWS üzerinde üretime hazır yapay zekâ aracıları (AI agents) oluşturmasını, test etmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştıran yeni özellikler duyurdu.

Giriş Tarihi:
Yapay zeka araçları hem test hem kontrol edilmeli

Amazon Web Services (AWS), geliştiricilerin ve BT ekiplerinin AWS üzerinde üretime hazır yapay zekâ aracıları (AI agents) oluşturmasını, test etmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştıran yeni özellikler duyurdu. AWS ile geliştiriciler artık temel modeller için Amazon Bedrock, model özelleştirme için Amazon SageMaker ve iş akışı otomasyonu için AWS düzenleme araçları dahil olmak üzere birleşik bir hizmet kümesinden yararlanarak dinamik iş gereksinimlerine göre akıl yürüten, harekete geçen ve uyum sağlayan aracılar oluşturabiliyor. AWS Agentic AI Başkan Yardımcısı Swami Sivasubramanian "Yapay zekâ aracıları, çalışma ve yaşam biçimimizi köklü şekilde değiştirecek" şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu