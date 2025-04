Verileriniz çalınmasın: Yeni faydalı dijital alışkanlıklar nasıl oluşturulur!

Cihazınızın hafızasına ne kadar güveniyorsunuz? Kesinlikle olması gerektiğinden daha fazla güveniyoruz. İstatistiklere göre kullanıcıların yalnızca yüzde 33'ü verilerini düzenli olarak yedekliyor ve yüzde 77'sinden fazlası veri kaybı yaşamış durumda.



2011'de basit bir reddit gönderisi olarak başlayan ve yıllık bir geleneğe dönüşen Dünya Yedekleme Günü, verileri yedeklemenin önemini hatırlatmak için 31 Mart 2025'te kutlanıyor. Bu vesileyle Kaspersky, yedeklerinizin güvende olmasını sağlamak için yeni faydalı dijital alışkanlıkların nasıl oluşturulacağına dair pratik tavsiyelerini paylaşıyor.



VERİLERİ SEÇİN

Dikkate alınması gereken ilk soru şu: Tam olarak neyin yedeklenmesi gerekiyor? Cevap basit gibi görünüyor. Ne kadar çok yedekleme yaparsanız o kadar iyi. İşle ilgili belgeler, aile fotoğrafları, finansal bilgiler, sağlık kayıtları, oturum açma bilgileri, parolalar ve hatta mesajlaşma programlarında paylaşılan içerikler. Aslında tüm bunların güvenilir depolama yöntemleri kullanılarak yedeklenmesi gerekir.



Mümkün olduğunca çok verinin yedeklenmesinin tavsiye edilmesinin birkaç nedeni var. Her şeyden önce bilgilerin depolandığı cihaz kaybolabilir, çalınabilir veya hasar görebilir. Örneğin; İngiltere'nin Güney Batı Demiryolları ağında günde en az 5 akıllı telefonun kaybolduğunu, bunun yılda neredeyse bin 800 cihaz anlamına geldiğini bildiriliyor. Veri güvenliğine yönelik diğer potansiyel tehditler arasında fidye yazılımı saldırıları da yer alıyor. Bu, bir bilgisayarı bloke eden ve daha sonra serbest bırakılması için fidye talep eden bir kötü amaçlı yazılım türü.



Bazı durumlarda, fidyenin ödenmesi bile virüs bulaşmış bir cihazdaki verilerin geri yüklenmesine yardımcı olmuyor. Bu önemli risklere rağmen, günlük hayatta her şeyi yedeklemek neredeyse imkansız (ve bir dereceye kadar da anlamsız). Cihazlarımız gigabaytlarca bilgi içeriyor ve bunların çoğunun hiçbir değeri yok. Bu ölçekte yedekleme depoları oluşturmak son derece zaman alıcı ve pahalı.



BİRDEN ÇOK KOPYA GEREKİR

Ana tavsiye, verileri doğru bir şekilde sıralamaktır. Yedeklenmesi gereken öğeleri alaka düzeylerini, güncelliğini ve kurtarma seçeneklerini değerlendirerek sıralamaya çalışın. Bir dosya, kayıt ya da parola güncel değilse ya da daha yeni bir sürümle değiştirilebilecekse, yedekleme güvenli bir şekilde göz ardı edilebilir.



Yeni veya çok değerli bir bilgiyse, yedekleme gereklidir ve tercihen birden fazla kopyası olmalıdır. Veri kaybını önlemeye yönelik bir sonraki adım, seçilecek uygun yedekleme yöntemini bulmaktır. Bu birden fazla faktöre bağlıdır: Veri türü, cihaz türü, fiyatlandırma, kullanıcının kişisel tercihleri ve alışkanlıkları.



KAYBOLMADAN, ÇALINM BULUT YA DA HARİCİ DEPOLAMA

En popüler yedekleme seçenekleri genellikle bulut veya harici depolama hizmetleridir. Bu yöntemlerin her ikisinin de artıları ve eksileri vardır. Örneğin; bulut hizmetleri nerede olursanız olun bilgilere anında erişmenizi sağlar, ancak düzenli abonelik ödemeleri gerektirir. Aynı zamanda harici sabit diskler yalnızca tek ödeme gerektiren güvenilir depolamalardır, ancak bu cihazlardaki bilgilere erişim yalnızca elinizin altında olduklarında mümkündür.



Bu nedenle bulut depolama, her zaman birkaç tıklamayla ulaşılabilecek dosya ve fotoğrafların saklanması için mükemmel bir seçenek olarak görülürken, harici depolama hizmetleri veri arşivleri ve nadiren kullandığınız film veya videolar gibi büyük dosyalar için uygundur. Şifreler, kimlik bilgileri veya finansal bilgiler gibi özel veriler daha da güvenli depolama yöntemleri gerektiriyor.



Potansiyel çözümler arasında yer alan şifre yöneticileri hassas kişisel bilgileri koruyan, kaybolmasını önleyen ve istenildiği zaman anında erişim sağlayan bir seçenektir. Kimlik doğrulama ve bankacılık verilerinin otomatik olarak doldurulması, kullanıcıların önemli bilgileri ezberlemek zorunda kalmaması ve verilerin tehlikeye atılmasını güvenilir bir şekilde koruması anlamına gelir.

