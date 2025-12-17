PODCAST CANLI YAYIN

Türk Telekom bir kez daha küresel çevre liderleri arasında

Karbon Saydamlık Projesi’nin İklim Değişikliği Programı’nda en yüksek not olan “A” skoru ile bu yıl da “Global A” listesindeki yerini koruyan Türk Telekom, ilk defa katıldığı Su Programı’nda ise Anotu alarak başarısını perçinledi...

Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş stratejisine yansıtıyor. İlk olarak 2011 yılında dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapan ve 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaşan Türk Telekom, "A" notunu korumanın yanı sıra ilk defa katıldığı Su Programı'nda A- skoruna erişip, bu yıl da küresel çevresel liderler ligindeki yerini güçlendirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz. Attığımız her adımı yarının Türkiye'sini gözeterek planlıyoruz. Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı sahiplenen bir yaklaşımı kurumsal stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu doğrultuda, belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerimizi tüm çalışanlar seviyesinde ele alarak performans süreçlerine entegre ettik ve kurum genelinde ortak bir iklim eylemi bilinci oluşturduk" dedi. CDP'de Küresel Liderler arasında yer almalarının, kapsamlı analiz ve iyileştirme süreçlerini tüm birimleriyle birlikte kararlılıkla yürüttüklerinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

'ÖNCÜ OLMAYA DEVAM'
"2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2030'a kadar yüzde 45 azaltım ve 2050'de Net Sıfır hedeflerimize ilerlerken, emisyon hesaplamalarımızı güçlendiren veri iyileştirmeleri, risk-fırsat çalışmaları ve çalışan seviyesine indirdiğimiz sürdürülebilirlik KPI'larıyla kurumsal dönüşümümüzü derinleştiriyoruz. Teknoloji ve inovasyon odağımızla hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de daha dayanıklı bir gelecek inşa ediyoruz. Bu yolculuk yalnızca kurumumuzun değil ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığının da bir göstergesi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakma sorumluluğuyla, geleceğe güvenle yürümeye ve sürdürülebilirlikte öncü olmaya devam edeceğiz."

NASIL DERECELENDİRİLİYOR?

CDP, şirketlerin ve şehirlerin çevresel performansını ölçen, iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi alanlarda en etkili derecelendirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kuruluşlar A'dan D'ye kadar derecelendiriliyor ve A skoru, çevresel liderlik ve yüksek şeffaflık standartlarını temsil ediyor.

