Müziklerde ve filmlerde ses kalitesini yükseltiyor

Anker'in ses teknolojileri alanındaki öncü kategori markası Soundcore'un en yeni hoparlörü Select 4 Go, neşeli renkleri, kompakt tasarımı ve etkileyici ses performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Anker Soundcore Select 4 Go, hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen dayanıklı yapısı ve uzun pil ömrüyle her ana eşlik etmesi için tasarlandı. Teknolojiyi eğlenceyle buluşturan yeni hoparlör, kullanıcılarının her anına renk katmak için her zaman hazır durumda. Soundcore Select 4 Go, kompakt yapısıyla taşınabilirliği kolaylaştırırken güçlü ses performansıyla da bulunduğu ortamı dolduruyor. 20 saate kadar kesintisiz pil ömrü ile uzun süreli kullanım sunuyor ve IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklı tasarımı sayesinde hem evde hem de açık havada güvenle kullanılabiliyor. Farklı renk seçenekleriyle herkesin tarzına hitap eden bu kablosuz hoparlör, ses kalitesinin yanı sıra güçlü bas teknolojisiyle müziğin her detayını hissetmenizi sağlıyor. Soundcore Select 4 Go, 5W çıkış gücüyle net ve dinamik bir ses performansı sağlıyor.

