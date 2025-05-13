Eski eşinin üzerine otomobilini sürdü! İhbar KADES uygulamasından geldi: İşte o anlar

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 18:00

Olay, 11 Mayıs'ta Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cihan N., otomobiliyle ilerlediği sırada bir süre önce boşandığı eşi Merve K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı.