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Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

Gün boyunca sağlıklı beslenen birçok kişi, akşam saatlerinde mutfakta atıştırmalık ararken kendini frenleyemiyor. Guthrie sitesinde yer alan bilgilere göre, geceleri artan yemek yeme isteği yalnızca fiziksel açlıktan değil stres, can sıkıntısı, öfke ya da duygusal boşluklardan da kaynaklanabiliyor. İşte yeme bağımlılığından kurtulmanın yolları…

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 15:53
Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

Bazı kişilerde sürekli yeme dürtüsü hormonal düzensizliklerin bir sonucu olabilir. Ancak ne sebeple olursa olsun, kontrolsüz yeme alışkanlığı zamanla kilo artışına ve beraberinde diyabet, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İşte uzmanların önerdiği 5 etkili adımla yeme bağımlılığına karşı önlemler…

Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

Aaşırı yeme alışkanlığını kontrol altına almanıza yardımcı olacak 5 etkili ipucu

🔴Sağlıklı alışkanlıklara öncelik verin:

◻Gün içinde yeterli ve dengeli beslenin.

◻Uyku düzeninize dikkat edin.

◻Fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları fark ederek açlıkla karıştırmayın.

Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

🔴Duygusal yeme ile başa çıkın:

◻Stres, sıkıntı ya da öfkeyi yemekle değil, alternatif yollarla yönetin (yürüyüş, arkadaşla konuşma, yazı yazma vb.).

◻Gerekirse uzman desteği alın.

◻Porsiyon kontrolü yapın:

◻Atıştırmalıkları önceden porsiyonlayın.

◻Büyük paketlerden direkt yemeyin; tabağa alıp kalanını kaldırın.

Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

🔴Protein tüketimini artırın:

◻Her öğünde yeterli miktarda protein alın.

◻Protein, tokluk hissini artırarak gece aşırı yemenin önüne geçebilir.

Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

🔴Önce su için:

◻Açlık hissi geldiğinde önce bir bardak su için.

◻Susuzluk çoğu zaman açlıkla karıştırılır.

Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

🔸Yeme alışkanlıklarınız kontrolünüzden çıkıyorsa ve sık sık aç olmadan yeme isteği yaşıyorsanız, bu durum yalnızca irade meselesi olmayabilir.

🔸Yeme bağımlılığı veya duygusal yeme gibi sorunların işareti olabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin
Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin
Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin
Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin