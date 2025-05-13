Yemek yemeden duramıyor musunuz? Bitmek bilmeyen açlık hissine 5 adımda son verin

Bazı kişilerde sürekli yeme dürtüsü hormonal düzensizliklerin bir sonucu olabilir. Ancak ne sebeple olursa olsun, kontrolsüz yeme alışkanlığı zamanla kilo artışına ve beraberinde diyabet, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İşte uzmanların önerdiği 5 etkili adımla yeme bağımlılığına karşı önlemler…