Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

7 İLDE RİSK ARTTI, 8 VAKA TESPİT EDİLDİ!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene vakaları da endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Sivas başta olmak üzere Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat illerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski yeniden gündeme geldi. Sivas'ta yalnızca Nisan ayından bu yana 8 kişiye KKKA tanısı konulurken, ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti.