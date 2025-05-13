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Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye sıcak havaların etkisi altına girerken son günlerde ortaya çıkan haberler endişe yarattı. Nisan ayından bu yana 8 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu, bir hasta ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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takvim.com.tr
Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Son haftalarda artış gösteren kene vakaları, ölümcül sonuçlar doğurmaya başladı. 8 kişiye KKKA tanısı konulurken, bir kişi yaşam savaşını kaybetti. Peki bu hastalık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor, hangi iller risk altında ve nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

7 İLDE RİSK ARTTI, 8 VAKA TESPİT EDİLDİ!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene vakaları da endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Sivas başta olmak üzere Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat illerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski yeniden gündeme geldi. Sivas'ta yalnızca Nisan ayından bu yana 8 kişiye KKKA tanısı konulurken, ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti.

Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKKA TANISI KONULAN HASTALARIN DURUMU

Nisan ayından itibaren Sivas Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde KKKA tanısı alan 8 erişkin hastadan biri yaşamını yitirdi. Diğer hastalar ise yoğun tedavi altında. Uzmanlar, bu sürecin özellikle yaz aylarında daha da kritik hale gelebileceğini belirtiyor.

Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KENELERDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Kenelerden korunmanın en etkili yolunun kırsal alanlardan uzak durmak olduğunu belirten Prof. Dr. Elaldı, şu uyarılarda bulundu:

  • Doğada bulunurken açık renkli giysiler tercih edilmeli

  • Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı

  • Vücut sık sık kene açısından kontrol edilmeli

  • Eve dönüldüğünde ayna karşısında kasık, koltuk altı gibi bölgeler dikkatle incelenmeli

  • Kene çıplak elle çıkarılmamalı, bez, poşet ya da eldiven gibi koruyucu malzemelerle müdahale edilmeli

Çıkarılan kenelerin doğaya bırakılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bu canlının başka bir canlıya yeniden tutunabileceği konusunda uyarıyor.

Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKKA'NIN BELİRTİLERİ NELER?

Kene tutunmasından 1-3 gün sonra ortaya çıkan semptomlar arasında:

  • Halsizlik

  • Yorgunluk

  • İştahsızlık

  • Baş, kas ve eklem ağrıları

  • Yüksek ateş

  • Üşüme ve titreme

Bazı durumlarda ise mide-bağırsak sisteminde kanamalar, burun ve ağız içi kanamaları da görülebiliyor.

Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların ve doğayla iç içe zaman geçiren bireylerin, kene tehlikesine karşı çok daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, her yaz artış gösteren KKKA vakalarının önüne geçilebilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

Fotoğraflar: AA

Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti