Bu şehirlerde keneye dikkat! 7 ilde alarm verildi: 8 kişi hastalandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye sıcak havaların etkisi altına girerken son günlerde ortaya çıkan haberler endişe yarattı. Nisan ayından bu yana 8 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu, bir hasta ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
takvim.com.tr
Son haftalarda artış gösteren
kene vakaları, ölümcül sonuçlar doğurmaya başladı. 8 kişiye KKKA tanısı konulurken, bir kişi yaşam savaşını kaybetti. Peki bu hastalık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor, hangi iller risk altında ve nelere dikkat etmek gerekiyor?
7 İLDE RİSK ARTTI, 8 VAKA TESPİT EDİLDİ!
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte
kene vakaları da endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Sivas başta olmak üzere llerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski yeniden gündeme geldi. Sivas'ta yalnızca Nisan ayından bu yana 8 kişiye KKKA tanısı konulurken, ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat i
KKKA TANISI KONULAN HASTALARIN DURUMU
Nisan ayından itibaren Sivas Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde KKKA tanısı alan 8 erişkin hastadan biri yaşamını yitirdi. Diğer hastalar ise yoğun tedavi altında. Uzmanlar, bu sürecin özellikle yaz aylarında daha da kritik hale gelebileceğini belirtiyor.
KENELERDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?
Kenelerden korunmanın en etkili yolunun kırsal alanlardan uzak durmak olduğunu belirten Prof. Dr. Elaldı, şu uyarılarda bulundu:
Doğada bulunurken açık renkli giysiler tercih edilmeli
Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı
Vücut sık sık
kene açısından kontrol edilmeli
Eve dönüldüğünde ayna karşısında kasık, koltuk altı gibi bölgeler dikkatle incelenmeli
Kene çıplak elle çıkarılmamalı, bez, poşet ya da eldiven gibi koruyucu malzemelerle müdahale edilmeli
Çıkarılan kenelerin doğaya bırakılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bu canlının başka bir canlıya yeniden tutunabileceği konusunda uyarıyor.
KKKA'NIN BELİRTİLERİ NELER?
Kene tutunmasından 1-3 gün sonra ortaya çıkan semptomlar arasında:
Bazı durumlarda ise mide-bağırsak sisteminde kanamalar, burun ve ağız içi kanamaları da görülebiliyor.