Epic Games ücretsiz oyunlar listesi! Dev oyunlar bedava
Aralık ayı oyun dünyası için tam bir şölen havasında geçiyor. Epic Games Store'un başlattığı gizemli oyun kampanyası ve diğer platformların sunduğu fırsatlar, oyuncuların kütüphanelerini bedava yapımlarla doldurmasını sağlıyor.
Özellikle Harry Potter evreninde geçen dev yapımın ücretsiz olması dengeleri değiştirdi. İşte şu anda indirip oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar ve detaylı listesi....
1. Hogwarts Legacy (Süreli Ücretsiz)
Listenin en başında, Epic Games Store'un büyük sürprizi yer alıyor. Normalde yüksek satış fiyatıyla bilinen bu açık dünya RPG oyunu, kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale geldi.
-
Platform: Epic Games Store
-
Son Tarih: 18 Aralık 2025
-
Tür: RPG, Açık Dünya, Fantastik
-
Neden Oynamalı: Harry Potter evreninin en detaylı uyarlaması olan yapımda kendi büyücünüzü oluşturup Hogwarts'ta derslere girebilir, yasak ormanı keşfedebilir ve karanlık büyücülerle savaşabilirsiniz. Türkçe dil desteği resmi olarak bulunmasa da, oyuncular tarafından hazırlanan yamalarla bu sorunu aşmak mümkün.
2. Fortnite (Kalıcı Ücretsiz)
Her dönem popülerliğini koruyan ve sürekli güncellenen içeriğiyle dikkat çeken Fortnite, ücretsiz oyunlar listesinin vazgeçilmezi.
-
Platform: Epic Games, Konsol
-
Tür: Battle Royale
-
Öne Çıkanlar: Sürekli değişen haritası, ünlü karakterlerle yapılan iş birlikleri ve inşa etme mekaniği ile rakiplerinden ayrılıyor. Özellikle LEGO modu ve yarış modları ile sadece bir savaş oyunu olmaktan çıktı.
3. Counter-Strike 2 (Kalıcı Ücretsiz)
Valve'ın efsanevi serisi, yenilenen grafik motoru ve mekanikleriyle Steam'in en çok oynanan yapımı olmaya devam ediyor.
-
Platform: Steam
-
Tür: Taktiksel FPS
-
Öne Çıkanlar: Takım oyununa dayalı rekabetçi yapısı ve yenilenen sis bombası mekanikleriyle stratejik derinliği yüksek bir deneyim sunuyor. Türk oyuncu topluluğunun en yoğun olduğu oyunlardan biri.
4. Rocket League (Kalıcı Ücretsiz)
Futbolu arabalarla birleştiren bu eğlenceli yapım, arkadaşlarınızla vakit geçirmek için mükemmel bir seçenek sunuyor.
-
Platform: Epic Games Store
-
Tür: Spor, Yarış
-
Öne Çıkanlar: Öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor olan oynanış yapısı, kısa süren maçları ve rekabetçi atmosferi ile dikkat çekiyor.
5. Call of Duty: Warzone (Kalıcı Ücretsiz)
Gerçekçi askeri çatışma deneyimini Battle Royale türüne taşıyan Warzone, geniş haritası ve hızlı oynanışıyla aksiyon severleri bekliyor.
-
Platform: Steam, Battle.net
-
Tür: Battle Royale, FPS
-
Öne Çıkanlar: Silah özelleştirme seçeneklerinin derinliği ve akıcı hareket mekanikleri, oyunu türünün en iddialı yapımlarından biri yapıyor.