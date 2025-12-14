Trabzonspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bordo mavililer, Galatasaray'ın kazandığı hafta hata yapmak istemiyor. Siyah beyazlılar ise son haftalarda alınan kötü sonuçları derbi galibiyetiyle unutturmanın peşinde. Trabzonspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Bordo mavililer, Galatasaray'ın kazandığı hafta hata yapmak istemiyor. Siyah beyazlılar ise son haftalarda alınan kötü sonuçları derbi galibiyetiyle unutturmanın peşinde.
CANLI TAKİP
Trabzonspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Trabzonspor : Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.
Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Djalo, Paulista, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal-Toure, Abraham.
TAKIMLARDAKİ EKSİKLER
Trabzonspor'da kart cezalıları Pina ve Onuachu'nun yanı sıra, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ile ameliyat geçiren Visca ve Baniya derbide forma giyemeyecek. Sakatlık sürecini geride bırakıp takımla antrenmanlara başlayan Savic'in durumu ise maç saatinde netleşecek.
Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder karşılaşmada görev alamayacak. Siyah beyazlılarda yıldız isim Rafa Silva kadroda yer almadı.
105. RANDEVU
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında ligde oynanan 104 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı.
28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
İÇ SAHADA KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.