

TAKIMLARDAKİ EKSİKLER

Trabzonspor'da kart cezalıları Pina ve Onuachu'nun yanı sıra, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ile ameliyat geçiren Visca ve Baniya derbide forma giyemeyecek. Sakatlık sürecini geride bırakıp takımla antrenmanlara başlayan Savic'in durumu ise maç saatinde netleşecek.



Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder karşılaşmada görev alamayacak. Siyah beyazlılarda yıldız isim Rafa Silva kadroda yer almadı.