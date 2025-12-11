PODCAST CANLI YAYIN

Maps’te sürücüleri sevindiren güncelleme! Artık "arabamı nereye park ettim" diye kara kara düşünmek yok

Google Maps, iOS kullanıcıları için uzun süredir beklenen bir kolaylığı kullanıma sundu. Artık uygulama, aracınızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak kaydediyor. Peki bu özellik nasıl aktive edilir? İşte adım adım merak edilenler...

Google, iOS cihazlar için uzun süredir beklenen bir yeniliği kullanıma sundu. Artık Google Maps, aracınızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak algılayıp kaydedebiliyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, iPhone'unu aracına USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlamak.

Aracınızı Park Ettiğiniz Yeri Maps Sizin Yerinize Kaydedecek

Sürüşünüzü tamamlayıp arabadan indiğinizde Google Maps park konumunuzu otomatik olarak işaretliyor ve kaydediyor. Kaydedilen konum, 48 saate kadar saklanabiliyor. Bir sonraki sürüşünüzde araca bindiğinizde ise ikon otomatik olarak kayboluyor böylece manuel müdahaleye gerek kalmıyor.

Eskiden Manuel Şimdi Tamamen Otomatik

Daha önce kullanıcılar park yerlerini kendileri manuel olarak kaydetmek zorundaydı. Yeni özellik sayesinde bu işlem artık otomatik hale geldi. Ayrıca Google Maps park yeri simgesi olarak varsayılan "P" ikonunu kullanmanın yanı sıra kullanıcıların seçebileceği özel araç ikonlarını da destekliyor. Bu ikonlar, 2020'den bu yana çeşitli tasarımlarla sunuluyor ve bu yıl sekiz yeni araç tasarımı daha eklendi.

Şimdilik Sadece iOS Kullanıcıları İçin

Otomatik park yeri kaydetme özelliği şimdilik yalnızca iOS'ta çalışıyor. Android cihazlarda ise park konumunu hatırlatan bir sistem bulunuyor ancak kullanıcı park ikonunu manuel olarak kaldırmadıkça simge kaybolmuyor.

Park Yerlerini Takip Etmek Artık Çok Kolay

Bu yeni özellik, özellikle yoğun şehirlerde araç parkını unutan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunuyor.

Google Maps, park yerinizi takip etmeyi zahmetsiz ve hızlı bir hale getirerek sürüş deneyiminizi daha konforlu hale getiriyor.

