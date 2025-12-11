Maps’te sürücüleri sevindiren güncelleme! Artık "arabamı nereye park ettim" diye kara kara düşünmek yok

Google , iOS cihazlar için uzun süredir beklenen bir yeniliği kullanıma sundu. Artık Google Maps , aracınızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak algılayıp kaydedebiliyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, iPhone'unu aracına USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlamak.

Sürüşünüzü tamamlayıp arabadan indiğinizde Google Maps park konumunuzu otomatik olarak işaretliyor ve kaydediyor. Kaydedilen konum, 48 saate kadar saklanabiliyor. Bir sonraki sürüşünüzde araca bindiğinizde ise ikon otomatik olarak kayboluyor böylece manuel müdahaleye gerek kalmıyor.

(AA)

Eskiden Manuel Şimdi Tamamen Otomatik

Daha önce kullanıcılar park yerlerini kendileri manuel olarak kaydetmek zorundaydı. Yeni özellik sayesinde bu işlem artık otomatik hale geldi. Ayrıca Google Maps park yeri simgesi olarak varsayılan "P" ikonunu kullanmanın yanı sıra kullanıcıların seçebileceği özel araç ikonlarını da destekliyor. Bu ikonlar, 2020'den bu yana çeşitli tasarımlarla sunuluyor ve bu yıl sekiz yeni araç tasarımı daha eklendi.