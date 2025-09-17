Akıllı evlere ve televizyonlara yapay zeka dokunuşu! Geleceğin ipuçları IFA 2025 ile geldi

Berlin'de 5-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen IFA 2025, teknoloji sektörünün geleceğine dair önemli ipuçları sundu. Bu yılki fuarda yapay zeka destekli akıllı ev teknolojileri ve sürdürülebilirlik konuları öne çıkarken, küresel teknoloji devlerinin yöneticileri sektörün geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl 138 ülkeden bin 800 şirket ve 215 bin ziyaretçi ağırlamış olan dev organizasyon, bu yıl da teknoloji dünyasının buluşma noktası olmaya devam etti. Fuarın bu yılki ana temaları yapay zeka, sürdürülebilirlik ve akıllı yaşam çözümleri olarak belirlendi. Yapay zekâ destekli IoT çözümleri, ev deneyimini sadece akıllı değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş ve verimli hale getiriyor. Bu trend, akıllı evlerin gelecekte sadece otomatik değil, kullanıcılarını öğrenen ve onlara özel çözümler üreten sistemlere dönüşeceğini gösteriyor.

AKILLI EVLER

IFA, pazarı dönüştüren 3 konuya odaklandı: Yapay zeka, yazılım&işlem gücü ve sürdürülebilirlik. Bu üç alan, gelecek yılların teknoloji yol haritasını belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Fuar, akıllı ev teknolojilerinin yapay zeka, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi üçgeninde şekilleneceğini net şekilde ortaya koydu. Teknoloji devlerinin açıklamalarından anlaşıldığı üzere, gelecek yıllar ev teknolojilerinde büyük dönüşüm yaşanacak. Bu dönüşümün merkezinde, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen, enerji verimliliğini maksimize eden ve tüm ev ekosistemini entegre eden yapay zeka destekli çözümler yer alacak. Sektörün 2026 ve sonrası için çizdiği tablo, akıllı evlerin artık sadece "akıllı" olmaktan çıkıp, "öngörülü" ve "sürdürülebilir" hale geleceğini işaret ediyor.

EKRANDA YAPAY ZEKA İZİ

Yapay zeka teknolojisinin IFA Fuarı'nda ekranlarda pek çok örneği ortaya çıktı. Arçelik, Beko IFA'ya bu yıl da katılmazken, Vestel televizyondan mobilite ürünleriyle katılmaya devam etti. Ancak yapay zeka teknolojisi, görüntü ve ses sistemleri dışında sanat eseri olarak da fuara damga vurdu. Ekran teknolojisinde fazla seçeneğin olması kafa karıştırıyor. TCL'nin 2025 amiral gemisi TV modeli C8K Premium QD-Mini LED TV fuarda önemli bir yer tuttu. Dev markaların iş birliği de TV ekranlarına yansıdı. CrystalGlow WHVA paneli, Virtually ZeroBorder tasarımı, gelişmiş QLED teknolojisi ve akıllı ses sistemi konusunda Audio by Bang & Olufsen ses sistemiyle C8K öne çıktı. Hassas Mini LED arka aydınlatmayı QLED teknolojisiyle birleştiren bu yenilik, OLED seviyesinde kontrast ve geniş renk gamı sunarken; daha yüksek tepe parlaklığı, daha uzun ömür, daha iyi değer ve özellikle ultra-büyük TV boyutlarında avantaj sağlıyor. Ayrıca kullanılan yapay zeka teknolojisi düşük enerjili arka aydınlatmalar ve yüksek verimli paneller kullanarak çevresel etkiyi de hafifletiyor. Oyun geliştiricilerinin hızlı tepkime süreli ekranları tercih ettiğini gören markalar bu alana yatırım yapıyor. TCL, QD-Mini LED teknolojisini ilk kez ultra-geniş bir monitöre taşıdı. Şirketin monitörü 57R94 Dual 4K, oyun ve çoklu pencere verimliliği için sürükleyici görseller sunuyor.