Akbank’tan dijital hamle! Mobilde tüm güvenlik tek merkezde toplandı

Akbank, mobil bankacılıkta dağınık haldeki tüm güvenlik işlemlerini "Güvenlik Merkezi" adı altında tek bir menüde birleştirdi. Akbank Mobil Güvenlik Merkezi, müşterilerin güvenlik süreçlerini tek noktadan yönetebilmesi adına 42 farklı güvenlik adımını bir araya getiriyor. Kullanıcılar, "Beni Arayan Akbank mı?" butonu sayesinde gelen aramanın bankadan gelip gelmediğini anlık olarak teyit edebiliyor ve kendilerini güvenceye alabiliyor. Ayrıca iletişim alanı üzerinden kritik güvenlik uyarıları tek ekranda görünür hale getiriliyor. Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, bu geliştirmenin bankanın müşteri odaklı inovasyon yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirterek, "Müşterilerimizin tüm işlemleri tek ekrandan kolayca yönetmesini sağladık" dedi.

