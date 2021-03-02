Otonom perakende yazılım sağlayıcısı AiFi, Çin'in Şangay kentinde dünyanın en büyük "kasasız" mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağaza, müşterileri kasaya gitmeden mağazadan çıkabilmesi için 200 adet akıllı kamera kullanıyor.
AiFi'nin CEO'su Steve Gu, Insider'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar mağazaya girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra hiç vakit harcamadan gidebilir" dedi.
Diğer taraftan, otonom mağazacılık Amazon Go'nun duyurulmasıyla son yıllarda sıklıkla meydana geldi. Ancak, Gu, AiFi'nin farklı olduğu noktanın bir perakendeci olmaması olduğunu söyledi.
AiFi'nin bir yazılım şirketi olduğunu ifade eden Gu, yapay zeka teknolojisini üçüncü taraf perakendecilere satarken, Amazon Go mağazaları Amazon'un kendisi tarafından işletildiğini belirtti.