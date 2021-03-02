Gu, "Amazon Go, müşterilerin otonom sistemi kullanmaları ve mağazaya girmek için bir QR kodunu taramaları gereken bir sistem sunuyor, AiFi ise hibrit bir çözüm sunuyor. Bizim sistemimizde müşterilerin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir telefon uygulamasını girişlerdeki cihazlara göstermeli yeterli " ifadelerini kullandı.