HER ON OYUNCUDAN BİRİ KİMLİĞİNİ ÇALDIRIYOR

Pandemi ile oyun oynama sürelerinde yaşanan artışa bağlı olarak siber saldırılar da artış gösterdi. Kaspersky tarafından 17 ülkede beş bin oyuncu ile yapılan araştırmaya göre dünyada her 100 oyuncudan 12'si Türkiye'de ise her 100 oyuncudan 9'u kimliklerini çaldırıyor. Bu rakam dünya genelinde 347 dolarlık ekonomik değere karşılık geliyor. Araştırmaya göre oyun oynayanların neredeyse beşte biri (%19) zorbalığa uğradı. Bu endişe verici eğilim Rusya'da (%44) Suudi Arabistan'da (%27), Türkiye'de (%28) ve ABD'de (%27) daha da yaygın. Daha da kötüsü, Türkiye'de her üç oyuncudan biri (%26,4) hile yapanlarla karşı karşıya geldi. Bu durum oyuncuların yüzde 34,8'inde stres ve kaygıya neden olurken oyuncular büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

