TÜRKİYE'NİN KARA LİSTESİNDE

Rapora göre Türkiye'de yetkililer, NSO Group'un siber saldırılar için kullandığı çok sayıda adresi kara listeye almış durumda. Bu kapsamda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin "zararlı bağlantılar" sayfasında Pegasus saldırılarında kullanılan sunucu adresleri de yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki telekom şirketleri, müşterilerinin cihazları casusluk amacıyla bu sunuculara yönlendirildiğinde otomatik olarak devreye girip bağlantıyı kesiyor.



MOBİL CİHAZLAR İÇİN YARATILMIŞ BİR CASUS YAZILIMDIR

Pegasus, mobil cihazlar için yaratılmış bir casus yazılımdır. Cep telefonunu mobil bir takip istasyonuna dönüştürür. Kullanıcıları gizlice izlemek için kullanıldığı araştırmacılar tarafından belgelenmiştir.

Af Örgütü tarafından 2020 yılının Haziran ayında yayımlanan bir rapora göre, daha önceki saldırılar casus yazılımı telefonlara kaydetmek amacıyla kullanıcıları mesajlar içinde gönderilen bağlantılara tıklamaları için kandırmaya çalışıyordu ancak daha yakın zaman gerçekleşen saldırılarda, kullanıcıdan herhangi bir etkileşim gerekmeksizin, telefonda bulunan uygulama veya yazılımlarda mevcut güvenlik açıklarından faydalanmaya odaklanıldığı görüldü.