Türkiye'nin günden güne büyüyen iletişim ve yaşam platformu BiP'e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı.
Turkcell açıklamasına göre, birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında öne çıkan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.
Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkanı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP'in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.
"İZİNSİZ HİÇBİR VERİYİ ALMIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP'i kullanmaya devam edebileceklerini ifade etti.
Tansuğ, şunları kaydetti:
"Turkcell mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP'te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir."
BiP'te izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını, işlemediklerini ve paylaşmadıklarını vurgulayan Tansuğ, "Bu konuda tüm kullanıcılarımızın içi rahat olabilir. 192 ülkedeki kullanıcılarımız arasında da hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinliyor, talepleri konusunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
TÜM BİLGİLER BİP'TE GÜVENDE
BiP'in verileri Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP'te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.
BiP'teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor.
BiP, rakiplerinde olmayan üstün özellikler ile global mecralarda rekabet ederken, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun geliştirilen özellikleriyle de öne çıkıyor. Örneğin, keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.
BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılar afet durumlarında, durum bilgilerini ve konumlarını network kesintisi olsa bile tek tuşla hem BiP üzerinden ile kesintisiz iletişim sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. BiP, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak çeviriyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.
#WHATSAPPSİLİYORUZ ETİKETİYLE BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
Dijital alanın daha adaletli hale getirilmesi gündemdeki yerini korurken WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir." ifadesine yer verildi. Buna karşın WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanıcılarına yönelik farklı bir Gizlilik İlkesi bulunuyor.
Diğer ülkelerdeki kullanıcılar "onay dayatmasıyla" karşılaşırken, AB ülkelerindeki kullanıcılara yönelik Gizlilik İlkesi'nin veri aktarım ve işleme kısmında ise şunlar yer alıyor:
"Üçüncü ülkelere aktarımlar için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerini kullanıyoruz veya Avrupa Komisyonu'nun, üçüncü bir ülkeyi, bölgeyi veya o üçüncü ülke içindeki belirlenmiş bir veya daha fazla sektörün uygun bir koruma seviyesi sağladığını tanımak suretiyle aldığı belirli ülkeler hakkındaki yeterlilik/uygunluk kararlarını dayanak alıyoruz veya geçerli oldukları üzere yürürlükteki veri koruma yasaları kapsamında sağlanan eş değer mekanizmaları kullanıyoruz."
WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.
DEDİ; ÜCRETSİZ MESAJLAŞMA, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA GİBİ BİRÇOK HİZMET SUNUYOR
Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi de kullanıcılarına ücretsiz olarak mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor. Tüm sesli ve görüntülü aramaların, dosya paylaşımlarının üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifrelendiği uygulama da son günlerde uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Açık kaynaklı bir yazılım üzerine temellendirilen Dedi'nin kaynakları herkes tarafından incelenebiliyor.
HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı HAVELSAN ileti de Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Kurumsal kullanımlar için tasarlanan HAVELSAN ileti ürünü ile kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığıyla toplu görüşmeler yapabiliyor. İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.
Uzmanlar, yerli alternatiflerin, verilerini Türkiye'de tutması nedeniyle diğer uygulamalara göre daha güvenilir olduğunu belirtiyor.