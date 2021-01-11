Tansuğ, şunları kaydetti:

"Turkcell mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP'te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir."



BiP'te izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını, işlemediklerini ve paylaşmadıklarını vurgulayan Tansuğ, "Bu konuda tüm kullanıcılarımızın içi rahat olabilir. 192 ülkedeki kullanıcılarımız arasında da hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinliyor, talepleri konusunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.