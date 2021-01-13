Kurul, Kanun'un 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası verecek.

Kurul'un ikinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazarak, WhatsApp uygulamasının engellenmesini talep edeceği öğrenildi.