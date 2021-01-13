WhatsApp hakkında, önceki gün Rekabet Kurumu'nun resen soruşturma başlatmasının ardından, dün de Kişisel Verileri Koruma Kurulu inceleme başlattı. İncelemeyi yürütecek olan Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat'ta konuyu yeniden değerlendirecek.
Bu tarihe kadar WhatsApp'a süre tanıyan Kurul, şirketin aldığı karardan vazgeçmemesi halinde ise yaptırımları devreye sokacak.
BTK'YA BAŞVURACAK
Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü olan Kurul, ilk etapta şirkete idari para cezası kesecek.
Kurul, Kanun'un 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası verecek.
Kurul'un ikinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazarak, WhatsApp uygulamasının engellenmesini talep edeceği öğrenildi.