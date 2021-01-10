Turkcell BİP uygulaması indir! Her şeyini Türk mühendislerin işlediği BİP uygulaması WhatsApp'ın almış olduğu son kararla beraber en çok indirilen uygulamalar arasında yer aldı. Şimdi kullanıcılar BİP uygulamasının Andorid ve iOS işletim sistemine nasıl indirileceği istikametinde tüm ayrıntıları incelemekte. Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak bilinmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunan BİP uygulaması ile birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı bulunmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BİP NEDİR?
Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen ve tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulaması olan BİP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.
BİP ANDORİD İNDİRMEK
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkcell.bip&hl=en
BİP İOS İNDİRMEK
https://apps.apple.com/tr/app/bip-mesajla%C5%9F-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCl%C3%BC-ara/id583274826?l=tr
BİP uygulamasında kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikler bulunmaktadır.
BİP uygulaması sayesinde kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilmektedir. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilmektedirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderilebilmektedir. Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp paylaşabilirler.
BİP NASIL KULLANILIR?
Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak bilinmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunan BİP uygulaması ile birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı bulunmaktadır.
BİP uygulamasının para transferi özelliği ile istediğiniz kişiye mesaj gönderebilir ve kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama, eğlenmenize yarayacak içerikler de bulunmaktadır. Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de vardır. Keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebilirsiniz.
BİP uygulamasında sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter gibi oyunlarda yer almaktadır. MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği de BİP de sizlere nostalji yaratabilir.
BİP ANDORİD İOS İNDİR
BİP uygulamasını kullanabilmeniz için ilk olarak Android ve İOS marketlerinden uygulamayı akıllı cep telefonlarına indirmeniz gerekmektedir. Telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekmektedir. Bunun dışında, BIP yazıp 2222'ye ücretsiz SMS gönderdikten sonra da gelen linke tıklayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden de kullanabilirsiniz.
Turkcell aboneleri içinMesaj, fotoğraf, video, ses kaydı göndermeleri kotalarından düşmemektedir. Ancak diğer paylaşımları paketleri varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.
BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilmektedir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'ye kadar düşmektedir.
Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.