Dünya genelinde günlük en az 1 milyar aktif kullanıcı sayısına çıkan WhatsApp'ta aktif kullanıcı sayısı ise en az 1,3 milyar rakamına ulaşmış durumda. WhatsApp'da kullanıcılar bir gün içinde yaklaşık 55 milyar mesaj gönderiyorlar. Whatsapp kullanırken en büyük sıkıntı ise internet bağlantısı. Peki İnternetsiz WhatsApp'a Nasıl Girilir? İnternetsiz WhatsApp Nasıl Kullanılır? İşte detaylar. Bu arada cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

Android cihaz kullananların internetsiz WhatsApp kullanabilmesi için şu adımları izlemesi gerekiyor:

1- Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar

2- Erişim Noktası Adları

3- Sağ üstte yer alan 'Ekle' butonu

4- İsim: WhatsApp

APN: internet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

İNTERNETSİZ WHATSAPP KULLANMANIN YOLU

WhatsApp kuşkusuz son dönemin en popüler platformu. Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.

Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.

İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.

Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.

WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?

WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.

Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı.

Yine söylenenlere göre Facebook, WhatsApp'ı satın alarak, kişilerin bilgilerini bir hesapta topladı ve kullanıcıların bu durumdan farkında olmamalarıyla beraber çeşitli faaliyetlerin de başlayacağının önünü açtı. Bazı kullanıcıların iddiasına göre bu işlem şöyle oluyor: Örneğin, siz WhatsApp'tan bir şey alacağınız üzerine konuşma yaptığınızda Facebook'tan o konuyla alakalı bir takım reklamların çıkması

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.