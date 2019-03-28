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  • 27.03.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:25

Arcade, News, özellikleri - Plus nedir, fiyatı özellikleri nelerdir?

Plus nedir, fiyatı özellikleri nelerdir? İşte Arcade, , özelliklerini haberimizde derledik. ​Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi. Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu

Apple, geçtiğimiz gün düzenlemiş olduğu bir etkinlikle merakla beklenen Apple TV Plus uygulamasını tanıttı. Dünyanın en fazla kullanılan online dizi ve film izleme platformu Netflix'e rakip olarak gelen Apple TV+, kendi içeriklerini üretmeye başlayacak. Ayrıca yapılan etkinlikte Apple'ın yeni ürünleri olan, Arcade, Apple News, Apple kredi kartı da tanıtıldı. İşte Apple'ın yeni ürünleri Arcade, Apple News, Apple kredi kartı özellikleri ve tüm detayları sayfamızda

Eylül ayından sonra uygulama Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Netflix gibi internete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Reklam olmayacak uygulama, "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" şeklinde tanıtıldı.

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