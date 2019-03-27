ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı Pazartesi akşamı tanıttığı. Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek.

Ancak Apple'ın bu paltform için seçtiği isim Türkiye'deki operasyonları için bir engel oluşturabilir.





Zira Turkcell, 2014 yılında TV+'ın isim hakkını almıştı.

Turkcell'in 2014 yılında kullanıma açtığı ve oldukça başarılı olan yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, "Türkiye'de TV+'ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın isim hakkının zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz TV ibaresini büyük, onlar ise küçük harfle yazıyor." dedi.





Turkcell TV+'ı 2014 yılında bugün genel müdür koltuğuna vekaleten atanan Murat Erkan tarafından tanıtmıştı.