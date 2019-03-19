Apple’ın tahtı sallanıyor

Teknoloji devi Apple'ın Netflix'e rakip olabilecek kendine ait bir yayın platformu için geri sayımı başladı. Geçtiğimiz günlerde 'Şov Zamanı' sloganı ile 25 Mart'ı işaret eden şirketin, gerçekleşecek özel etkinlikte yeni yayın platformunu tanıtması bekleniyor. Ancak Apple'ın HBO, Showtime ve Starz gibi dizi üreticileri ile pazarlık süreci hâlâ devam ediyor. Elleri güçlü olan kanalların Apple'ın teklifine sıcak bakmaması işleri zora sokuyor. Bilindiği üzere HBO, popüler dizi Game of Thrones'un yapımcısı konumunda. Yüzlerce içeriğe sahip olan Netflix ve Yüzüklerin Efendisi'nin dizi haklarını satın alan Amazon'la rekabet edebilmek için Apple'ın eninde sonunda kendi içeriklerini üretmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.
- Ekonomi
- 19.03.2019
- Gazete
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