YouTube video indirme işlemleri, internet kullanıcıları tarafından en çok aranılanlar arasında yer alıyor. YouTube'da yer alan videoları internetsiz izleyebilmek için telefonuna ya da bilgisayarına kaydetmek isteyen vatandaşlar için video indirme işlemlerini içeriğimizde hazırladık. Peki, YouTube'dan video nasıl indirilir? İşte telefona ve bilgisayara YouTube'dan video indirme işlemi...

YOUTUBE VİDEO NASIL İNDİRİLİR?

YouTube'dan video indirmek için öncelikle Google Play üzerinden YouTube Go uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra bu uygulama ile istediğiniz herhangi bir videoya dokunarak indirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. YouTube Go ile düşük kalite, standart ya da yüksek kaliteli olarak video indirebilirsiniz.

Bilgisayardan video indirmek için ise yapmanız gereken işlem çok basit. Ücretsiz olarak bir eklentiyi tarayıcınıza yükleyerek vieo indirebilirsiniz. Öte yandan internet ortamında yer alan bazı indirme siteleri ile birlikte mp3., mp4 vb. uzantılarla indirme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

YOUTUBE HAKKINDA

YouTube, 15 Şubat 2005 tarhinde kurulmuştur. Dünya çapında erişim sağlanabilen YouTube video paylaşım sitesidir. Şirketin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 2006 yılının Kasım ayında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınan YouTube, günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyet vermektedir.