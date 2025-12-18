PODCAST CANLI YAYIN

Mainz 05 - Samsunspor | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, son maçında Almanya deplasmanında 3 puan arıyor. Kırmızı beyazlılar, Mainz 05 ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Thomas Reis ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak ilk 8 içerisinde yer alabilmek. Mainz 05 - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki grup aşamasında son maçını Mainz 05'e karşı oynuyor.

Mainz 05 - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Emre Kılınç (AA)Emre Kılınç (AA)

İLK 11'LER

Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Welper

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Moumandilmadji

Carlo Holse (AA)Carlo Holse (AA)

INTERTOTO KUPASI'NDA YARI FİNAL GÖRMÜŞTÜ

Samsunspor, 1997-98 sezonunda Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak Intertoto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Eleme usulü oynanan organizasyonda ilk turda Danimarka temsilcisi Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen tur atladı.
İkinci turda İngiliz ekibi Crystal Palace'ı her iki maçta da 2-0'lık skorlarla eleyen Samsunspor, yarı finalde Alman temsilcisi Werder Bremen ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turda oynanan iki karşılaşmayı da 3-0 kaybederek organizasyona veda etti.

Jesus OIiver Ntcham (AA)Jesus OIiver Ntcham (AA)

AVRUPA'YA 27 YIL SONRA DÖNÜŞ

Samsunspor, 27 yıl aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında boy gösterdiği bu sezonda toplam 7 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Cheriff Ndiaye (AA)Cheriff Ndiaye (AA)

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ PERFORMANSI

Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında 0-0 berabere kaldı.
Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz temsilcisi, grup aşamasının ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ikinci yenilgisini ise sahasında Yunan temsilcisi AEK'e karşı 2-1'lik skorla aldı.

Zeki Yavru (AA)Zeki Yavru (AA)

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET YOK

Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi, Alman ekipleriyle bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İlk olarak Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
1997'de Werder Bremen ile oynanan yarı final maçlarında da iki karşılaşmayı 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Alman takımlarına karşı henüz galibiyet elde edemedi. Samsunspor, Alman ekiplerine karşı 4. maçında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Cheriff Ndiaye (AA)Cheriff Ndiaye (AA)

FUAT ÇAPA: "FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mainz 05 karşılaşmasının tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çapa,
"Final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Kazandığımız takdirde yüzde 100 ilk 8 içinde yer alacağız. Sonrası ise rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı olacak" dedi.

Cheriff Ndiaye (AA)Cheriff Ndiaye (AA)

"İLK 8'E KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Legia Varşova ve Dinamo Kiev karşısında çok iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Çapa, AEK maçının ilk yarısındaki performansa dikkat çekti.
"AEK maçının ilk yarısındaki gibi oynarsak kesinlikle ilk 8 içinde olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızla özel görüşmeler yaptık, maçın öneminin farkındalar" ifadelerini kullandı.

Samsunspor son maçında Başakşehir'e yenildi (AA)Samsunspor son maçında Başakşehir'e yenildi (AA)

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fuat Çapa, Almanya'dan iyi bir skorla döneceklerine inandıklarını belirterek takımın eksiklerini de açıkladı. Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları bulunurken, Eyüp Aydın ile Cherif Ndiaye statü gereği forma giyemiyor. Celil Yüksel'in ise 45 günlük hak mahrumiyeti sebebiyle oynama izni yok.

