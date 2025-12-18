Mainz 05 - Samsunspor | CANLI
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, son maçında Almanya deplasmanında 3 puan arıyor. Kırmızı beyazlılar, Mainz 05 ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Thomas Reis ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak ilk 8 içerisinde yer alabilmek.
Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki grup aşamasında son maçını Mainz 05'e karşı oynuyor.

İLK 11'LER
Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Welper
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Moumandilmadji
INTERTOTO KUPASI'NDA YARI FİNAL GÖRMÜŞTÜ
Samsunspor, 1997-98 sezonunda Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak Intertoto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Eleme usulü oynanan organizasyonda ilk turda Danimarka temsilcisi Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen tur atladı.
İkinci turda İngiliz ekibi Crystal Palace'ı her iki maçta da 2-0'lık skorlarla eleyen Samsunspor, yarı finalde Alman temsilcisi Werder Bremen ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turda oynanan iki karşılaşmayı da 3-0 kaybederek organizasyona veda etti.
AVRUPA'YA 27 YIL SONRA DÖNÜŞ
Samsunspor, 27 yıl aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında boy gösterdiği bu sezonda toplam 7 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ PERFORMANSI
Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında 0-0 berabere kaldı.
Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz temsilcisi, grup aşamasının ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ikinci yenilgisini ise sahasında Yunan temsilcisi AEK'e karşı 2-1'lik skorla aldı.
ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET YOK
Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü.
Karadeniz temsilcisi, Alman ekipleriyle bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İlk olarak Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
1997'de Werder Bremen ile oynanan yarı final maçlarında da iki karşılaşmayı 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Alman takımlarına karşı henüz galibiyet elde edemedi. Samsunspor, Alman ekiplerine karşı 4. maçında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.
FUAT ÇAPA: "FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ"
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mainz 05 karşılaşmasının tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çapa,
"Final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Kazandığımız takdirde yüzde 100 ilk 8 içinde yer alacağız. Sonrası ise rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı olacak" dedi.
"İLK 8'E KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Legia Varşova ve Dinamo Kiev karşısında çok iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Çapa, AEK maçının ilk yarısındaki performansa dikkat çekti.
"AEK maçının ilk yarısındaki gibi oynarsak kesinlikle ilk 8 içinde olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızla özel görüşmeler yaptık, maçın öneminin farkındalar" ifadelerini kullandı.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Fuat Çapa, Almanya'dan iyi bir skorla döneceklerine inandıklarını belirterek takımın eksiklerini de açıkladı. Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları bulunurken, Eyüp Aydın ile Cherif Ndiaye statü gereği forma giyemiyor. Celil Yüksel'in ise 45 günlük hak mahrumiyeti sebebiyle oynama izni yok.