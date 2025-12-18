Mainz 05 - Samsunspor | CANLI

Carlo Holse (AA) INTERTOTO KUPASI'NDA YARI FİNAL GÖRMÜŞTÜ Samsunspor, 1997-98 sezonunda Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak Intertoto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Eleme usulü oynanan organizasyonda ilk turda Danimarka temsilcisi Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen tur atladı.

İkinci turda İngiliz ekibi Crystal Palace'ı her iki maçta da 2-0'lık skorlarla eleyen Samsunspor, yarı finalde Alman temsilcisi Werder Bremen ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turda oynanan iki karşılaşmayı da 3-0 kaybederek organizasyona veda etti.

Jesus OIiver Ntcham (AA) AVRUPA'YA 27 YIL SONRA DÖNÜŞ Samsunspor, 27 yıl aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında boy gösterdiği bu sezonda toplam 7 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Cheriff Ndiaye (AA) AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ PERFORMANSI Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz temsilcisi, grup aşamasının ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ikinci yenilgisini ise sahasında Yunan temsilcisi AEK'e karşı 2-1'lik skorla aldı.

Zeki Yavru (AA) ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET YOK Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü. Karadeniz temsilcisi, Alman ekipleriyle bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İlk olarak Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

1997'de Werder Bremen ile oynanan yarı final maçlarında da iki karşılaşmayı 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Alman takımlarına karşı henüz galibiyet elde edemedi. Samsunspor, Alman ekiplerine karşı 4. maçında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.