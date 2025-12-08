PODCAST CANLI YAYIN

Bahis operasyonunda 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 197 amatör futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. İşte o isimler ve oynadıkları takımlar...

TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

197 futbolcunun isimleri ve oynadıkları takımlar

Ad Soyad Kulüp Adı
ABDULKADİR ÇELİK AFYONSPOR KULÜBÜ
ABDULKADİR AÇAR İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ABDULLAH DOĞUKAN YALDIZ EDİRNESPOR
ABDULMELİK HANALP NAZİLLİ SPOR A.Ş.
ADAR ALKAN AMED SPORTİF FAALİYETLER
AHMET DEMİRELLİ KASIMPAŞA A.Ş.
AHMET KÜÇÜKAYDIN GİRESUNSPOR
AHMET SEZER KARABÜK İDMANYURDU SPOR
AHMET ARDA BİRİNCİ ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
AHMET ARDA ÇAKMAK NAZİLLİ SPOR A.Ş.
ALİ ŞENTÜRK İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ALİ ARKIN YILMAZ ARTVİN HOPASPOR
ALİ KUBİLAY ALTUNAY İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
ALİ OSMAN DÖNER NAZİLLİ SPOR A.Ş.
ALPEREN DUMAN AFYONSPOR KULÜBÜ
ALPEREN KAHRAMAN OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.
ARDA BAYRAM MKE ANKARAGÜCÜ
ARDA UYSAL AFYONSPOR KULÜBÜ
AYBERK DENİZ TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
AZİZ DEMİR PAZARSPOR
AZİZ ASTAĞAÇ POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ
AZİZ CAN TEMEL OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.
BAHADIR GÖLGELİ KİLİS 1984 A.Ş.
BARAA KAYA YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR
BARAN KARAKOÇ KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
BARTU SALTAN BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
BATUHAN UÇAN EDİRNESPOR
BEDRAN EKİN ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
BEKİR CAN UĞUR HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
BERK ZERENMAN ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
BERK DEMİRTAŞ İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
BERK KIRKICI NAZİLLİ SPOR A.Ş.
BERKAY ÖZDENİZ İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
BERKAY YILMAZ İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
BERKAY GÜNTAY KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
BERKCAN CENGİZ KARABÜK İDMANYURDU SPOR
BERKE ŞENOZÜLÜLER BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
BERKE AÇAN İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
BUĞRA ÖZKAN SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ
BUĞRA CAN YILDIRIM MDGRUP OSMANİYESPOR
BUĞRA SERHAT GÜNEŞ AMASYASPOR FK
BULUT GÜÇ GİRESUNSPOR
CAN POLAT KAYAN PAZARSPOR
CENK ÇALIŞKAN İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
CENKER ÖZDEMİR KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
ÇAĞATAY FAİK GÜMÜŞKAYA ARTVİN HOPASPOR
DEMİR YAVUZ ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
DENİZ TİĞLİOĞLU İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
DOĞUKAN BOSTAN NAZİLLİ SPOR A.Ş.
DOLUNAY GÖL SİLİVRİSPOR
EFE PEHLİVAN ALTAY
EFE ALP UYSAL HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
EGE TEOMETE GİRESUNSPOR
EGEMEN GÜNCE ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
EKİN ARDA ATMACA KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
EKREM KOÇAĞ ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
EMİR YILDIZ NAZİLLİ SPOR A.Ş.
EMİR CAN YUSUF YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
EMİRHAN YILMAZER YENİ MALATYASPOR
EMİRHAN ÖZER ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
EMİRHAN TAK EDİRNESPOR
EMİRHAN ADAK İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
EMİRHAN AL KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
EMİRHAN ESEMEN NAZİLLİ SPOR A.Ş.
EMRE DERGE KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
EMRE SUNA ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
EMRE NURİ BİLGİN KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
EMRULLAH EREN KOZAN TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
ENES NAS YENİ MALATYASPOR
ENES ÜSTÜN DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
ENES KARAOĞLU HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
ENSAR SULTANSUYU KARŞIYAKA
ERAY SÜRÜL AFYONSPOR KULÜBÜ
ERDEM DAĞLI SAKARYASPOR A.Ş.
EREN AKAR ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
EREN ALTINTAŞ KARABÜK İDMANYURDU SPOR
ERTUĞ YAKAN 1926 BULANCAKSPOR
EYÜP ENSAR BOZKURT SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
FATİH KILIÇ NAZİLLİ SPOR A.Ş.
FAYSAL BERDAN KAYA NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
FIRAT GÜLERYÜZ YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
FURKAN ARSLAN AFYONSPOR KULÜBÜ
FURKAN EREN KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
GÖKDENİZ KARA AFYONSPOR KULÜBÜ
GÖRKEM ÖZALPER İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
HAKAN BERFÜN SAYAR SİLİFKE BELEDİYE SPOR
HAKTAN YÜCE EDİRNESPOR
HALEF KEKLİK AFYONSPOR KULÜBÜ
HALİL CAN DURMUŞ SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
HALİL FATİH AÇIKGÖZ HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
HALİL GÜRKAN ERDOĞAN İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
HALİT RIFKI YILMAZ ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
HARUN AKHAN SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
HASAN BERKE KAYACAN KARABÜK İDMANYURDU SPOR
HASAN TALHA CEYLAN NAZİLLİ SPOR A.Ş.
HİDAYET MERT DEMİR KÜTAHYASPOR FUTBOL KULÜBÜ
HULUSİ TERZİOĞLU PAZARSPOR
HÜSEYİN EŞKOL ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ
İBRAHİM ÇAM NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
İNAN MENGÜTAŞ NAZİLLİ SPOR A.Ş.
İSA SATICI İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
KAAN GÜCÜVALİ İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
KADİR EGE GÜMÜŞ GÖZTEPE A.Ş.
KADİR YİĞİT ALTINORDU FK
KAMİL BARIŞ ŞAHİN BELEDİYE KÜTAHYASPOR
KANBER ŞİMŞEK MARDİN 1969 SPOR
KASIM OĞULCAN ÇİÇEK ÇATALCASPOR
KAYA ALPER ÖZCAN MUĞLASPOR
KEMALCAN BALCI BOZÜYÜK VİTRİN SPOR
KEREM KARTAL BELEDİYE DERİNCE SPOR
KEREM KAYA YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR
KEREM TOK KARŞIYAKA
KERİM ARSLAN GÖLCÜKSPOR
KORAY AKBAŞ AMED SPORTİF FAALİYETLER
KORAY ERDOĞAN KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
KUBİLAY KARA ORDUSPOR 1967
KUBİLAY TUNÇ ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
KUDRET EFE ÜNAL BİGA ADALETSPOR
KUTAY ALKAN YEŞİLYURT BLD. SPOR
KUTAY ARMAN KIRKLARELİSPOR
MAHMUT YİĞİT ARHAVİ SPOR
MAKSUT DEMİR BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
MANSUR GÜNER ÇORLU SPOR 1947
MEHMET ALİ BAŞARAN MUŞ 1984 SPOR
MEHMET ALİ SEZER BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
MEHMET ARDA DUMAN SİNOPSPOR FK
MEHMET CAN ATAK ADANASPOR A.Ş.
MEHMET KAYA SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
MEHMET TALHA KAYA KEÇİÖRENGÜCÜ
MEHMET TUNÇ HATAYSPOR
MEHMET EMİN KARA ALANYA KESTELSPOR
MERT ALPER ÇELİK BURSA YILDIRIMSPOR
MERTCAN UÇAR KARŞIYAKA
MERTCAN YILMAZ TEPECİKSPOR A.Ş.
MERTOL TOK YEŞİLYURT OFSPOR
MİRAÇ SÖNMEZ MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
MUHAMMET ALİ ERDEM GÜMÜŞHANESPOR
MUHAMMET EMİN ÖZTÜRK BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.
MUHAMMET FATİH GÜLEÇ BUCA SPOR 1928
MUHAMMET KAAN ÇELİK 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
MUHAMMED DEMİR TURGUTLUSPOR
MUSTAFA BAĞCI ÇORLU SPOR 1947
MUSTAFA CEYHAN ÇORUM FK
MUSTAFA FURKAN YILDIZ ANKARASPOR
MUSTAFA GÜMÜŞ GÖKKUŞAĞI SPOR
MUSTAFA KEMAL KORKMAZ HATAYSPOR
MUSTAFA UMUT YILDIRIM MUŞ 1984 SPOR
MUTLU KAYA KASKİSPOR
MUZAFFER KAAN KARAGÖZ TEPECİKSPOR A.Ş.
NAZIM EMRE BAKIR ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
NECATİ BİLGİN OSMANİYESPOR FK
NECMİ GÖKHAN ÜNAL BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
NERGİZ ZEKİ AMED SPORTİF FAALİYETLER
NURİ KAYHAN AKTAŞ ORDUSPOR 1967
OĞUZHAN AKDAMAR SİVAS SPOR
OĞUZHAN AKYOL KIRŞEHİR FUTBOL SK
OĞUZHAN ŞİMŞEK BELEDİYE KÜTAHYASPOR
OKAN GÜL KAHRAMANMARAŞSPOR
OKTAY CERAN SOMA SPOR
OLCAN KAYA SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
ONUR BİLİR HENDekSPOR
ONUR EMRE ERTAŞ IĞDIR FK
ONUR FIRAT ÇATALCASPOR
ONUR KILIÇ BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
OSMAN CAN YILMAZ BUCA SPOR 1928
OSMAN EFE UÇAR ALTINORDU FK
OSMAN TÜRK ARHAVİ SPOR
ÖMER ASAF YAĞCI ÇORUM FK
ÖMER FARUK KURT TEPECİKSPOR A.Ş.
ÖMER FARUK SÖNMEZ ÇORLU SPOR 1947
ÖMER LÜTFÜ TUNÇ ALANYA KESTELSPOR
ÖMER TOPRAK MARDİN 1969 SPOR
ÖMER YİĞİT TURAN ORDUSPOR 1967
PARS CAN SUSAM KARŞIYAKA
POYRAZ AYDIN ADANASPOR A.Ş.
RAHMİ KÜRŞAT UYAR KARŞIYAKA
RAMAZAN DEMİR KAHRAMANMARAŞ SPOR
RAMAZAN KAAN AKSOY HATAYSPOR
RIDVAN ÇELİK GÖKÇEBEY SPOR
RIDVAN RÜZGAR ANKARASPOR
RIDVAN YILDIZ YENİ MALATYASPOR
SALİH BAŞBUĞ TEPECİKSPOR
SALİH EMRE ÖZTÜRK KIRKLARELİSPOR
SALİH KILIÇARSLAN BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
SAMET ATALAY MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
SAMET BOZKURT KARŞIYAKA
SAMET EMRE KAYA ANKARASPOR
SARP EREN AYDIN ALTAY
SARP TALU BELEDİYE DERİNCE SPOR
SAVAŞ KARAHAN ALANYASPOR
SAYGIN SARI BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
SERCAN KAYA HATAYSPOR
SERDAR ALP EREN AMED SPORTİF FAALİYETLER
SERDARCAN BÜYÜKKOÇAK SİVASSPOR
SERKAN ÇALIŞKAN ALANYA KESTELSPOR
SERKAN DEMİR SOMA SPOR
SERKAN GÜLER TEPECİKSPOR A.Ş.
SERKAN ÖZCAN ORDUSPOR 1967
SERKAN YAŞAR KIRŞEHİR FUTBOL SK
SEYFULLAH ÇELİK ALANYA KESTELSPOR
SEYİT TALHA KURT SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
SIDDIK KURT MARDİN 1969 SPOR
SİNAN ARSLAN TEPECİKSPOR A.Ş.
SİNAN ÖZDEMİR GÜMÜŞHANESPOR
SİNAN YILDIRIM KARABÜK İDMANYURDU SPOR
SONER YAĞCI ÇORLU SPOR 1947
SUAT TALU BELEDİYE DERİNCE SPOR
SÜLEYMAN ÇELİK BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
SÜLEYMAN KAYA KÜTAHYASPOR
ŞAHİN DEMİR ANKARASPOR
ŞAHİN UTAŞ GEBZESPOR
ŞAHİN YILDIRIM ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
ŞAHİNCAN DUMAN KAHRAMANMARAŞ SPOR
ŞAHİNZADE YUSUF OSMANİYESPOR FK
ŞERVAN EREN AMED SPORTİF FAALİYETLER
TALHA GÜLTEKİN ALTAY
TALHA KÜTÜK SAKARYASPOR A.Ş.
TANER YILDIZ GÖLCÜKSPOR
TARIK YİĞİT BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
TAYLAN ŞAHİN KARŞIYAKA
TAYYAR ÖZKAN BUCA SPOR 1928
TEVFİK KARAAĞAÇ ALANYA KESTELSPOR
TOLGAHAN ÖZTÜRK ORDUSPOR 1967
TOLGAHAN POLAT BARTINSPOR
TUFAN GÜRKAN AMED SPORTİF FAALİYETLER
TUNAHAN EMEN GÖKKUŞAĞI SPOR
TURGUT EMİR OKTAY HATAYSPOR
TURGUT TOPRAK MARDİN 1969 SPOR
TUĞRUL UZUN SOMA SPOR
UFUK KAYA GEBZESPOR
UMUT BAŞDEMİR BURSA YILDIRIMSPOR
UMUT CAN ÖZEN ALANYA KESTELSPOR
UMUT ÇELİK GÖLCÜKSPOR
UMUT EREN AKIN MARDİN 1969 SPOR
UMUT YİĞİT ORDUSPOR 1967
UTKU KAYA ALANYA KESTELSPOR
ÜMİT ÖZDEMİR GÜMÜŞHANESPOR
ÜMİT AYDIN SOMA SPOR
VEDAT KARAGÖZ BARTINSPOR
VEYSEL EFE UZUN KEÇİÖRENGÜCÜ
VOLKAN KURT IĞDIR FK
YASİN ALTIN BİGA ADALETSPOR
YASİN BOZ TEPECİKSPOR
YASİN YILDIRIM KARŞIYAKA
YAVUZ SELİM KARACA KARACABEY BELEDİYE SPOR
YUSUF ARSLAN 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
YUSUF BARAN ÇELİK SOMA SPOR
YUSUF BİLGİN ALANYA KESTELSPOR
YUSUF DEMİR SİVASSPOR
YUSUF EREN AKSOY HATAYSPOR
YUSUF GÜLER TEPECİKSPOR
YUSUF KAYA ALANYA KESTELSPOR
YUSUF UMUT ŞAHİN GÖLCÜKSPOR
YUSUF ZİYA BÜYÜK ÇORUM FK
ZEKERİYA YILMAZ BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
