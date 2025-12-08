Bahis operasyonunda 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 197 amatör futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. İşte o isimler ve oynadıkları takımlar...
TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
197 futbolcunun isimleri ve oynadıkları takımlar
|Ad Soyad
|Kulüp Adı
|ABDULKADİR ÇELİK
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|ABDULKADİR AÇAR
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|ABDULLAH DOĞUKAN YALDIZ
|EDİRNESPOR
|ABDULMELİK HANALP
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|ADAR ALKAN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|AHMET DEMİRELLİ
|KASIMPAŞA A.Ş.
|AHMET KÜÇÜKAYDIN
|GİRESUNSPOR
|AHMET SEZER
|KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|AHMET ARDA BİRİNCİ
|ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|AHMET ARDA ÇAKMAK
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|ALİ ŞENTÜRK
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|ALİ ARKIN YILMAZ
|ARTVİN HOPASPOR
|ALİ KUBİLAY ALTUNAY
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|ALİ OSMAN DÖNER
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|ALPEREN DUMAN
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|ALPEREN KAHRAMAN
|OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.
|ARDA BAYRAM
|MKE ANKARAGÜCÜ
|ARDA UYSAL
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|AYBERK DENİZ
|TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
|AZİZ DEMİR
|PAZARSPOR
|AZİZ ASTAĞAÇ
|POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ
|AZİZ CAN TEMEL
|OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.
|BAHADIR GÖLGELİ
|KİLİS 1984 A.Ş.
|BARAA KAYA
|YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR
|BARAN KARAKOÇ
|KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
|BARTU SALTAN
|BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
|BATUHAN UÇAN
|EDİRNESPOR
|BEDRAN EKİN
|ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
|BEKİR CAN UĞUR
|HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|BERK ZERENMAN
|ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
|BERK DEMİRTAŞ
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|BERK KIRKICI
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|BERKAY ÖZDENİZ
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|BERKAY YILMAZ
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|BERKAY GÜNTAY
|KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
|BERKCAN CENGİZ
|KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|BERKE ŞENOZÜLÜLER
|BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
|BERKE AÇAN
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|BUĞRA ÖZKAN
|SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ
|BUĞRA CAN YILDIRIM
|MDGRUP OSMANİYESPOR
|BUĞRA SERHAT GÜNEŞ
|AMASYASPOR FK
|BULUT GÜÇ
|GİRESUNSPOR
|CAN POLAT KAYAN
|PAZARSPOR
|CENK ÇALIŞKAN
|İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|CENKER ÖZDEMİR
|KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
|ÇAĞATAY FAİK GÜMÜŞKAYA
|ARTVİN HOPASPOR
|DEMİR YAVUZ
|ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|DENİZ TİĞLİOĞLU
|İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|DOĞUKAN BOSTAN
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|DOLUNAY GÖL
|SİLİVRİSPOR
|EFE PEHLİVAN
|ALTAY
|EFE ALP UYSAL
|HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|EGE TEOMETE
|GİRESUNSPOR
|EGEMEN GÜNCE
|ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
|EKİN ARDA ATMACA
|KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
|EKREM KOÇAĞ
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|EMİR YILDIZ
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|EMİR CAN YUSUF
|YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
|EMİRHAN YILMAZER
|YENİ MALATYASPOR
|EMİRHAN ÖZER
|ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
|EMİRHAN TAK
|EDİRNESPOR
|EMİRHAN ADAK
|İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|EMİRHAN AL
|KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
|EMİRHAN ESEMEN
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|EMRE DERGE
|KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
|EMRE SUNA
|ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
|EMRE NURİ BİLGİN
|KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
|EMRULLAH EREN KOZAN
|TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
|ENES NAS
|YENİ MALATYASPOR
|ENES ÜSTÜN
|DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
|ENES KARAOĞLU
|HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|ENSAR SULTANSUYU
|KARŞIYAKA
|ERAY SÜRÜL
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|ERDEM DAĞLI
|SAKARYASPOR A.Ş.
|EREN AKAR
|ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
|EREN ALTINTAŞ
|KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|ERTUĞ YAKAN
|1926 BULANCAKSPOR
|EYÜP ENSAR BOZKURT
|SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
|FATİH KILIÇ
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|FAYSAL BERDAN KAYA
|NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
|FIRAT GÜLERYÜZ
|YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
|FURKAN ARSLAN
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|FURKAN EREN
|KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
|GÖKDENİZ KARA
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|GÖRKEM ÖZALPER
|İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|HAKAN BERFÜN SAYAR
|SİLİFKE BELEDİYE SPOR
|HAKTAN YÜCE
|EDİRNESPOR
|HALEF KEKLİK
|AFYONSPOR KULÜBÜ
|HALİL CAN DURMUŞ
|SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
|HALİL FATİH AÇIKGÖZ
|HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|HALİL GÜRKAN ERDOĞAN
|İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|HALİT RIFKI YILMAZ
|ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|HARUN AKHAN
|SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
|HASAN BERKE KAYACAN
|KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|HASAN TALHA CEYLAN
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|HİDAYET MERT DEMİR
|KÜTAHYASPOR FUTBOL KULÜBÜ
|HULUSİ TERZİOĞLU
|PAZARSPOR
|HÜSEYİN EŞKOL
|ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ
|İBRAHİM ÇAM
|NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
|İNAN MENGÜTAŞ
|NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|İSA SATICI
|İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|KAAN GÜCÜVALİ
|İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|KADİR EGE GÜMÜŞ
|GÖZTEPE A.Ş.
|KADİR YİĞİT
|ALTINORDU FK
|KAMİL BARIŞ ŞAHİN
|BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|KANBER ŞİMŞEK
|MARDİN 1969 SPOR
|KASIM OĞULCAN ÇİÇEK
|ÇATALCASPOR
|KAYA ALPER ÖZCAN
|MUĞLASPOR
|KEMALCAN BALCI
|BOZÜYÜK VİTRİN SPOR
|KEREM KARTAL
|BELEDİYE DERİNCE SPOR
|KEREM KAYA
|YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR
|KEREM TOK
|KARŞIYAKA
|KERİM ARSLAN
|GÖLCÜKSPOR
|KORAY AKBAŞ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|KORAY ERDOĞAN
|KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
|KUBİLAY KARA
|ORDUSPOR 1967
|KUBİLAY TUNÇ
|ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
|KUDRET EFE ÜNAL
|BİGA ADALETSPOR
|KUTAY ALKAN
|YEŞİLYURT BLD. SPOR
|KUTAY ARMAN
|KIRKLARELİSPOR
|MAHMUT YİĞİT
|ARHAVİ SPOR
|MAKSUT DEMİR
|BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|MANSUR GÜNER
|ÇORLU SPOR 1947
|MEHMET ALİ BAŞARAN
|MUŞ 1984 SPOR
|MEHMET ALİ SEZER
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|MEHMET ARDA DUMAN
|SİNOPSPOR FK
|MEHMET CAN ATAK
|ADANASPOR A.Ş.
|MEHMET KAYA
|SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|MEHMET TALHA KAYA
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|MEHMET TUNÇ
|HATAYSPOR
|MEHMET EMİN KARA
|ALANYA KESTELSPOR
|MERT ALPER ÇELİK
|BURSA YILDIRIMSPOR
|MERTCAN UÇAR
|KARŞIYAKA
|MERTCAN YILMAZ
|TEPECİKSPOR A.Ş.
|MERTOL TOK
|YEŞİLYURT OFSPOR
|MİRAÇ SÖNMEZ
|MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|MUHAMMET ALİ ERDEM
|GÜMÜŞHANESPOR
|MUHAMMET EMİN ÖZTÜRK
|BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.
|MUHAMMET FATİH GÜLEÇ
|BUCA SPOR 1928
|MUHAMMET KAAN ÇELİK
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|MUHAMMED DEMİR
|TURGUTLUSPOR
|MUSTAFA BAĞCI
|ÇORLU SPOR 1947
|MUSTAFA CEYHAN
|ÇORUM FK
|MUSTAFA FURKAN YILDIZ
|ANKARASPOR
|MUSTAFA GÜMÜŞ
|GÖKKUŞAĞI SPOR
|MUSTAFA KEMAL KORKMAZ
|HATAYSPOR
|MUSTAFA UMUT YILDIRIM
|MUŞ 1984 SPOR
|MUTLU KAYA
|KASKİSPOR
|MUZAFFER KAAN KARAGÖZ
|TEPECİKSPOR A.Ş.
|NAZIM EMRE BAKIR
|ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|NECATİ BİLGİN
|OSMANİYESPOR FK
|NECMİ GÖKHAN ÜNAL
|BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|NERGİZ ZEKİ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|NERGİZ ZEKİ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|NURİ KAYHAN AKTAŞ
|ORDUSPOR 1967
|OĞUZHAN AKDAMAR
|SİVAS SPOR
|OĞUZHAN AKYOL
|KIRŞEHİR FUTBOL SK
|OĞUZHAN ŞİMŞEK
|BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|OKAN GÜL
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|OKTAY CERAN
|SOMA SPOR
|OLCAN KAYA
|SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|ONUR BİLİR
|HENDekSPOR
|ONUR EMRE ERTAŞ
|IĞDIR FK
|ONUR FIRAT
|ÇATALCASPOR
|ONUR KILIÇ
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|OSMAN CAN YILMAZ
|BUCA SPOR 1928
|OSMAN EFE UÇAR
|ALTINORDU FK
|OSMAN TÜRK
|ARHAVİ SPOR
|ÖMER ASAF YAĞCI
|ÇORUM FK
|ÖMER FARUK KURT
|TEPECİKSPOR A.Ş.
|ÖMER FARUK SÖNMEZ
|ÇORLU SPOR 1947
|ÖMER LÜTFÜ TUNÇ
|ALANYA KESTELSPOR
|ÖMER TOPRAK
|MARDİN 1969 SPOR
|ÖMER YİĞİT TURAN
|ORDUSPOR 1967
|PARS CAN SUSAM
|KARŞIYAKA
|POYRAZ AYDIN
|ADANASPOR A.Ş.
|RAHMİ KÜRŞAT UYAR
|KARŞIYAKA
|RAMAZAN DEMİR
|KAHRAMANMARAŞ SPOR
|RAMAZAN KAAN AKSOY
|HATAYSPOR
|RIDVAN ÇELİK
|GÖKÇEBEY SPOR
|RIDVAN RÜZGAR
|ANKARASPOR
|RIDVAN YILDIZ
|YENİ MALATYASPOR
|SALİH BAŞBUĞ
|TEPECİKSPOR
|SALİH EMRE ÖZTÜRK
|KIRKLARELİSPOR
|SALİH KILIÇARSLAN
|BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|SAMET ATALAY
|MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|SAMET BOZKURT
|KARŞIYAKA
|SAMET EMRE KAYA
|ANKARASPOR
|SARP EREN AYDIN
|ALTAY
|SARP TALU
|BELEDİYE DERİNCE SPOR
|SAVAŞ KARAHAN
|ALANYASPOR
|SAYGIN SARI
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|SERCAN KAYA
|HATAYSPOR
|SERDAR ALP EREN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|SERDARCAN BÜYÜKKOÇAK
|SİVASSPOR
|SERKAN ÇALIŞKAN
|ALANYA KESTELSPOR
|SERKAN DEMİR
|SOMA SPOR
|SERKAN GÜLER
|TEPECİKSPOR A.Ş.
|SERKAN ÖZCAN
|ORDUSPOR 1967
|SERKAN YAŞAR
|KIRŞEHİR FUTBOL SK
|SEYFULLAH ÇELİK
|ALANYA KESTELSPOR
|SEYİT TALHA KURT
|SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|SIDDIK KURT
|MARDİN 1969 SPOR
|SİNAN ARSLAN
|TEPECİKSPOR A.Ş.
|SİNAN ÖZDEMİR
|GÜMÜŞHANESPOR
|SİNAN YILDIRIM
|KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|SONER YAĞCI
|ÇORLU SPOR 1947
|SUAT TALU
|BELEDİYE DERİNCE SPOR
|SÜLEYMAN ÇELİK
|BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|SÜLEYMAN KAYA
|KÜTAHYASPOR
|ŞAHİN DEMİR
|ANKARASPOR
|ŞAHİN UTAŞ
|GEBZESPOR
|ŞAHİN YILDIRIM
|ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
|ŞAHİNCAN DUMAN
|KAHRAMANMARAŞ SPOR
|ŞAHİNZADE YUSUF
|OSMANİYESPOR FK
|ŞERVAN EREN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|TALHA GÜLTEKİN
|ALTAY
|TALHA KÜTÜK
|SAKARYASPOR A.Ş.
|TANER YILDIZ
|GÖLCÜKSPOR
|TARIK YİĞİT
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|TAYLAN ŞAHİN
|KARŞIYAKA
|TAYYAR ÖZKAN
|BUCA SPOR 1928
|TEVFİK KARAAĞAÇ
|ALANYA KESTELSPOR
|TOLGAHAN ÖZTÜRK
|ORDUSPOR 1967
|TOLGAHAN POLAT
|BARTINSPOR
|TUFAN GÜRKAN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|TUNAHAN EMEN
|GÖKKUŞAĞI SPOR
|TURGUT EMİR OKTAY
|HATAYSPOR
|TURGUT TOPRAK
|MARDİN 1969 SPOR
|TUĞRUL UZUN
|SOMA SPOR
|UFUK KAYA
|GEBZESPOR
|UMUT BAŞDEMİR
|BURSA YILDIRIMSPOR
|UMUT CAN ÖZEN
|ALANYA KESTELSPOR
|UMUT ÇELİK
|GÖLCÜKSPOR
|UMUT EREN AKIN
|MARDİN 1969 SPOR
|UMUT YİĞİT
|ORDUSPOR 1967
|UTKU KAYA
|ALANYA KESTELSPOR
|ÜMİT ÖZDEMİR
|GÜMÜŞHANESPOR
|ÜMİT AYDIN
|SOMA SPOR
|VEDAT KARAGÖZ
|BARTINSPOR
|VEYSEL EFE UZUN
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|VOLKAN KURT
|IĞDIR FK
|YASİN ALTIN
|BİGA ADALETSPOR
|YASİN BOZ
|TEPECİKSPOR
|YASİN YILDIRIM
|KARŞIYAKA
|YAVUZ SELİM KARACA
|KARACABEY BELEDİYE SPOR
|YUSUF ARSLAN
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|YUSUF BARAN ÇELİK
|SOMA SPOR
|YUSUF BİLGİN
|ALANYA KESTELSPOR
|YUSUF DEMİR
|SİVASSPOR
|YUSUF EREN AKSOY
|HATAYSPOR
|YUSUF GÜLER
|TEPECİKSPOR
|YUSUF KAYA
|ALANYA KESTELSPOR
|YUSUF UMUT ŞAHİN
|GÖLCÜKSPOR
|YUSUF ZİYA BÜYÜK
|ÇORUM FK
|ZEKERİYA YILMAZ
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR