Neymar son görevini açıkladı!
Santos forması giyen Neymar, Brezilya temsilcisinde unutulmaz bir hikâyeye imza attı. Sakatlığına rağmen kritik maçlarda sahaya çıkan yıldız oyuncu, attığı gollerle takımını küme düşmekten kurtardı. Sambacı, son görevinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.
Takımı kötü durumda olduğu için ameliyatını erteleyen Neymar, Santos'un son 3 lig maçında görev almaya devam etti. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu süreçte 5 gol atarak kulübün ligde kalmasında başrolü üstlendi. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen gösterdiği mücadele, Brezilya'da geniş yankı uyandırdı.
NEYMAR: "AMELİYAT SONRAKİ GÖREVİM DÜNYA KUPASI"
Yıldız oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada ameliyat sürecinin başlayacağını duyurarak; "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Neymar, 2024-2025 sezonunda Santos formasıyla 30 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan tecrübeli oyuncu, 4 de asist yaparak takımının hücum hattına önemli katkı verdi.