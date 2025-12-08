Neymar son görevini açıkladı!

Takımı kötü durumda olduğu için ameliyatını erteleyen Neymar , Santos 'un son 3 lig maçında görev almaya devam etti. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu süreçte 5 gol atarak kulübün ligde kalmasında başrolü üstlendi. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen gösterdiği mücadele, Brezilya 'da geniş yankı uyandırdı.

Neymar (REUTERS)

NEYMAR: "AMELİYAT SONRAKİ GÖREVİM DÜNYA KUPASI"

Yıldız oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada ameliyat sürecinin başlayacağını duyurarak; "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası." dedi.