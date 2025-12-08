PODCAST CANLI YAYIN

Neymar son görevini açıkladı!

Santos forması giyen Neymar, Brezilya temsilcisinde unutulmaz bir hikâyeye imza attı. Sakatlığına rağmen kritik maçlarda sahaya çıkan yıldız oyuncu, attığı gollerle takımını küme düşmekten kurtardı. Sambacı, son görevinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
Neymar son görevini açıkladı!

Takımı kötü durumda olduğu için ameliyatını erteleyen Neymar, Santos'un son 3 lig maçında görev almaya devam etti. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu süreçte 5 gol atarak kulübün ligde kalmasında başrolü üstlendi. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen gösterdiği mücadele, Brezilya'da geniş yankı uyandırdı.

Neymar (REUTERS)Neymar (REUTERS)

NEYMAR: "AMELİYAT SONRAKİ GÖREVİM DÜNYA KUPASI"

Yıldız oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada ameliyat sürecinin başlayacağını duyurarak; "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası." dedi.

Neymar (REUTERS)Neymar (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI

Neymar, 2024-2025 sezonunda Santos formasıyla 30 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan tecrübeli oyuncu, 4 de asist yaparak takımının hücum hattına önemli katkı verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
İdefix
Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin ifadesi alınıyor | Ahmet Çakar serbest bırakıldı
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek