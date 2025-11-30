PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci!

Süper Lig'in lideri Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesi yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, dev derbi öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri’nde tamamladı. Takımda durumu belirsiz olan üç yıldız, Fenerbahçe derbisi öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı. Son antrenmanda Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen yer aldı. Tedavi süreçleri yakından takip edilen üç oyuncunun da sahaya çıkabilecek seviyeye gelmesi teknik heyetin elini güçlendirdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci!

Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre, Yunus Akgün, Lemina ve Osimhen'in Kadıköy'de oynanacak kritik derbide süre almaları bekleniyor. Okan Buruk'un maç planlamasında üç isim için de yer açmaya hazırlandığı kaydedildi.

CİMBOM'DA MORALLER YÜKSEK

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi gelen olumlu haberler, sarı-kırmızılı takımın moralini yükseltirken; teknik heyet, oyuncuları mental ve fiziksel olarak derbiye en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor.

