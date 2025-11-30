Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci!

Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre, Yunus Akgün, Lemina ve Osimhen'in Kadıköy'de oynanacak kritik derbide süre almaları bekleniyor. Okan Buruk'un maç planlamasında üç isim için de yer açmaya hazırlandığı kaydedildi.

CİMBOM'DA MORALLER YÜKSEK

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi gelen olumlu haberler, sarı-kırmızılı takımın moralini yükseltirken; teknik heyet, oyuncuları mental ve fiziksel olarak derbiye en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor.