Beşiktaş'ta Uduokhai ile yollar ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Felix Uduokhai, beklenen katkıyı veremedi. Siyah-beyazlı yönetim, Alman stoperi ocak ayında göndermeye hazırlanıyor.



Oyuncuya Almanya'dan talipler var.



DEVRE ARASI YOLLAR AYRILACAK



Beşiktaş'ta devre arası hareketliliği başladı. Siyah-beyazlılarda performansıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Felix Uduokhai için ayrılık ihtimali güçleniyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki savunmacının, ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.



Geçtiğimiz sezon başında takıma katıldığında savunmaya güç katması beklenen Uduokhai, inişli çıkışlı performansı ve bireysel hataları nedeniyle sık sık eleştiri aldı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alan Alman stoper, özellikle büyük maçlardaki konsantrasyon kayıplarıyla tepki çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da raporunda Uduokhai'nin gelecek planlamasında düşünülmediği belirtildi.